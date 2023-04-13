盧拉訪華 指責國際貨幣基金組織 質疑美元國際貨幣地位

巴西/盧拉訪華/政治/經濟

正在中國訪問的巴西總統盧拉4月13日周四在上海強烈指責國際貨幣基金組織，同時使用美元進行貿易提出質疑。盧拉結束上海之行後，周四晚抵達北京。

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法新社消息，盧拉12日晚上抵達上海，對中國展開為期4天的國事訪問，13日下午參觀中國電訊設備供應商華為上海研究所。

法新社稱，這位前工會領導人在上海表示：“任何領導人都不能因為別人負債纍纍而用拿刀抵着他喉嚨的方式工作”，盧拉特別指責國際貨幣基金組織（IMF）“窒息了阿根廷等國家的經濟，而阿根廷是巴西的鄰國，盧拉與阿根廷總統，左派的費爾南德斯關係良好。

總部位於上海的金磚國家新開發銀行行長由巴西前總統迪爾瑪·羅塞夫 (Dilma Rousseff)（2011-2016 年）擔任。這個由巴西、中國、印度、俄羅斯和南非組成的新興國家集團成立於2006年，當時是盧拉擔任總統的第一個任期（2003-2010 年）。

巴西是拉丁美洲最大經濟體，盧拉在上海也對美元仍作為大多數國際貿易主要貨幣提出質疑。他說， “為什麼所有國家都必須使用美元進行貿易？是誰決定美元成為（主導）貨幣？” 盧拉表示， “今天，一個國家必須獲得美元才能從事出口，而該國應可以以本國貨幣進行”。

3月底，在一個有數十名巴西企業主參加的中國經濟論壇上，巴西與中國簽署了一項協議，規定兩國的貿易可以用本國貨幣進行，而不使用美元。

盧拉並表示，巴西在其極右翼前任博爾索納羅 (Jair Bolsonaro) 任內被孤立後，現在又重返國際舞台。盧拉說，“巴西缺席世界重大決策的時代已經結束。我們又回到了國際舞台”。