美國機密文件泄露事件：洩密主嫌已被拘捕

美國/文件泄漏/安全

美國大批機密文件泄露事件調查取得初步結果，美國司法部長加蘭4月13日周四證實，美國空軍國民警衛隊成員特謝拉涉嫌與國防部機密文件外洩事件有關，已被聯邦調查局人員拘捕。據美國國防部稱，此案對國家安全構成“非常嚴重”的威脅。

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法新社消息，美國司法部長加蘭 (Merrick Garland)周四 在聽證會上的簡短新聞發布會上表示，嫌疑人傑克·特謝拉 (Jack Teixeira) 是空軍國民警衛隊的一名僱員，現已被捕，並將很快在馬薩諸塞州（東北部）出庭。

此次拘捕行動是在馬薩諸塞州（東北部）波士頓以南的鄉村小鎮代頓（Dighton）實施的。

美國電視台播放的航拍畫面顯示，安全部隊特工逮捕了一個人。 畫面上可以看到一名男子雙手放在頭上，身穿灰色 T 恤和紅色短褲，在被捕前慢慢朝特工後退，然後被押送到一輛車上帶走。

加蘭表示，拘捕行動沒有發生意外。被捕男子將在聯邦法院接受傳訊。

美國媒體此前報道，特謝拉今年21歲，是槍支愛好者，他在一個社交平台的群組裡發放國防部機密文件。報道引述群組成員指，特謝拉並非對美國政府抱有敵意，但曾經談及美國執法和情報機構企圖壓制公民，隱瞞信息。

美國國防部發言人萊德表示，在社交網站大量洩露機密文件是蓄意犯罪行為。他並表示國防部正研究如何保護機密信息。

雖然社交網站平台已移除有關泄密文件，但傳媒繼續披露一些文件內容。有文件顯示，美國一直密切關注聯合國秘書長古特雷斯在俄烏衝突中的立場，美國認為，古特雷斯在黑海糧食協議中過分遷就俄方利益。