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美國防部前印太事務官員：若中國武力犯台美國有四大理由保衛台灣
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美國國防部前負責印度洋太平洋安全事務的助理部長薛瑞福(Randall Schriver)，日前在伯克利加州大學國際研究所發表題為“防禦台灣的論據”演講，表示：若解放軍武力攻台，美國有四大理由出手保衛台灣，其中第一條是：依據《台灣關係法》，美國有義務向台灣提供防禦。
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薛瑞福說：1979年，當美國與中華民國斷交並承認北京時，國會通過了《台灣關係法》。在法律的某些層面，使之成為對台灣非常強有力的承諾基礎。美國被授權，有義務為台灣提供武器或為台灣提供防禦。他說“這意味着美軍印太司令部在任何時候都有一個防禦台灣的計畫在案。這是美國的法律義務。”
薛瑞福指出：自1979年以來，相比任何前任總統，拜登對台灣的口頭承諾都更進一步，拜登說，若中國入侵台灣，美國將提供防衛。以前的大多數總統都有戰略上的模稜兩可，但拜登在台灣問題上比我所知的前幾任總統更強硬。其中一部分是基於《台灣關係法》。
薛瑞福表示四大理由的第二條是：過問台灣命運 也涉貿易利益。薛瑞福說，台灣是美國在世界上第八大貿易夥伴，是美國在全球範圍內第六大農產品目的地。考慮到半導體質量問題，台灣也對美國利益攸關，7納米晶片以下，80%以上在台灣製造，其中一半由台積電製造。
四大理由的第三條是：台灣海峽戰略地位舉足輕重；第四條是：台灣是優秀國際公民，與美國志同道合，值得捍衛。
薛瑞福問道：若美國有防禦台灣的法律義務而沒有履行，那麼，對地區的其他國家意味着什麼？特別是那些依靠美國進行防禦的國家。