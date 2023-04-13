美國防部前印太事務官員：若中國武力犯台美國有四大理由保衛台灣

美中台

這是一幅2023年4月11日拍攝的插圖，圖中展示的中華人民共和國和中華民國國旗前可以看到士兵的微型模型。

美國國防部前負責印度洋太平洋安全事務的助理部長薛瑞福(Randall Schriver)，日前在伯克利加州大學國際研究所發表題為“防禦台灣的論據”演講，表示：若解放軍武力攻台，美國有四大理由出手保衛台灣，其中第一條是：依據《台灣關係法》，美國有義務向台灣提供防禦。

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薛瑞福說：1979年，當美國與中華民國斷交並承認北京時，國會通過了《台灣關係法》。在法律的某些層面，使之成為對台灣非常強有力的承諾基礎。美國被授權，有義務為台灣提供武器或為台灣提供防禦。他說“這意味着美軍印太司令部在任何時候都有一個防禦台灣的計畫在案。這是美國的法律義務。”

薛瑞福指出：自1979年以來，相比任何前任總統，拜登對台灣的口頭承諾都更進一步，拜登說，若中國入侵台灣，美國將提供防衛。以前的大多數總統都有戰略上的模稜兩可，但拜登在台灣問題上比我所知的前幾任總統更強硬。其中一部分是基於《台灣關係法》。

薛瑞福表示四大理由的第二條是：過問台灣命運 也涉貿易利益。薛瑞福說，台灣是美國在世界上第八大貿易夥伴，是美國在全球範圍內第六大農產品目的地。考慮到半導體質量問題，台灣也對美國利益攸關，7納米晶片以下，80%以上在台灣製造，其中一半由台積電製造。

四大理由的第三條是：台灣海峽戰略地位舉足輕重；第四條是：台灣是優秀國際公民，與美國志同道合，值得捍衛。

薛瑞福問道：若美國有防禦台灣的法律義務而沒有履行，那麼，對地區的其他國家意味着什麼？特別是那些依靠美國進行防禦的國家。