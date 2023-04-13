習近平真的要對太子黨劉亞洲下手？

習近平與太子黨

近來關於前中國人民解放軍空軍上將、紅二代劉亞洲可能被判重刑的傳言不斷。被視為“開明派”人物的劉亞洲處境究竟如何，被囚，半自由，自由？我們無法從獨立渠道核實。但中國官媒突稱其為“中國軍隊的頭號漢奸”讓人驚駭。

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香港媒體『明報』三月下旬的報道似乎並非空穴來風，一向消息靈通的這家親中媒體日前傳出消息稱，劉亞洲可能因涉及要案要被判死緩，直指其“恐將牢底坐穿”。

『星島日報』4月12日報道援引多個消息來源稱，“中央軍委紀委已經完成對其調查，涉案金額巨大，移交軍隊司法系統。”報道還指“鑒於其影響頗大，軍隊已經展開清理‘劉亞洲餘毒’，要求清理其‘有害訊息’”。

更能坐實劉亞洲處境的似乎是官媒『紅色文化網』？該網4月12日發出“劉亞洲在為誰殉道”長文討伐，痛罵其為“兩面人”、隱藏在軍中的“第五縱隊”、“普世價值的吹鼓手”、“中國軍隊的頭號漢奸”、“帶路黨的帶頭人”，殺氣騰騰。

如果沒有得到高層指示，或者暗示，『紅色文化網』豈敢對前空軍上將，紅二代劉亞洲如此惡狠狠地咒罵，“非要置之於死地而後快”？

前中共中央黨校教授，目前旅美的學者蔡霞疾呼：“劉亞洲，第二個任志強!劉亞洲之劫難預示更大的浩劫來臨。”

蔡霞在推文說：請高度注意這篇文章發出的信號：“1，習帝要置劉亞洲於死地!我們常說極權統治下，無言論自由，以言獲罪。這篇文章傳遞的信號是：以言定死罪!足見習的心狠手辣。2，經歷過文革的人都知道，文革時怎麼對劉少奇口誅筆伐的？對劉亞洲這套即是對劉少奇的再現…”

劉亞洲現年70歲，是中共空軍上將、第十八屆中央委員；歷任北京軍區空軍政治部主任、成都軍區空軍政委、中共空軍副政委兼紀委書記、國防大學政治委，2017年初退役。他的父親劉建德，曾任蘭州軍區後勤部副政委。

劉亞洲是中國前國家主席李先念的女婿，是當然的紅二代，太子黨。但自習近平獨裁以來，紅二代地位今非昔比，劉少奇長子劉源早退，薄一波兒子薄熙來入獄，曾為空軍政委的劉亞洲上將也屬於早退之列。

劉亞洲是中國軍隊中的文將，文章頗豐，著有九卷本『劉亞洲文集』。他的形影動作，通常是有自己的文章佐證的，許久以來，看不到他的新文章了，他的舊文，仍有漏網之魚，另外，對他的官方介紹仍然存在。

這符合許多中共高官落馬特徵，被正式“定性前”，已經被關了數月，暗中審查，等到公布罪名時，一切已經內定。

假如劉亞洲真的被打入囚牢，那麼，習近平這樣做的理由是什麼呢？網上流傳的作家畢汝楷文字稱，習近平有個內部講話，專門脫稿談劉亞洲的問題，指責劉亞洲有政治野心。

至少，外界所知的是，劉亞洲主張軍隊國家化，而且曾致信習近平，建議調整新疆政策，不贊成暴力治理新疆等，因此被警告“妄議大政方針”。

香港『明報』援引多方消息指出，當局對劉亞洲的調查近期進入結案程序，劉亞洲身陷要案，涉嫌以基金會、協會等名義聚斂財富、有嚴重經濟貪腐問題等等。該報援引多個“京城消息人士”稱，劉亞洲或被重判死緩。

明報援引的理由同習近平反貪腐以來要把高官拿下來的理由如出一轍：明面的罪名統統涉及經濟貪腐問題。中共高官涉及貪腐問題，一方面是一個普遍的不公開的秘密，高官貪腐，體制使然，入了中共體制下的官場，保純粹清白之身極難。但為什麼有的高官被以貪腐治罪，有的雖千夫所指大貪官，卻安然無恙？眾多觀察人士發現習的反貪原來是選擇性反貪，選擇的對象多為自己的對手，可能的潛在的對手，或者被視為忠誠度不夠的高官。

『紅色文化網』長篇文章則從劉亞洲諸多的著作和文章里尋找他“反黨”“反習”的蛛絲馬跡。

劉亞洲曾在文章中寫道：“我願意做思想先鋒，我願意做自由思想的殉道者。我連活着都不怕，還怕死嗎？在中國，講真話真難啊。我願意做自由思想的殉道者。”『紅色文化網』以文革文章的筆調質疑：“劉亞洲是一個什麼樣的先鋒？要為誰殉道？”

文章批劉亞洲“嘴上也講與黨中央保持高度一致，背地裡則販賣他自己夾帶的私貨，長期與黨中央唱對台戲，試圖影響和改變中國的戰略方針，影響中央的戰略決策和部署。”

從這篇文章看，劉亞洲的“罪過”都與“民主”、“選票”、“軍隊國家化”、“人性”等有關聯。

劉亞洲曾在文章中說：“現在是個選票出政權的時代。作為領導人，只能因勢利導。民之所好好之，民之所惡惡之。因此，大陸內部的改革尤其是政治體制的改革是兩岸關係發展的關鍵。”

紅色網則批“劉亞洲全盤否定中國共產黨領導下多黨協商的民主制度，否定人民代表的民主制度和共產黨內的民主制度。” “鼓吹西方民主制度，要從根本上動搖顛覆我們黨的執政地位，為實行多黨制打下理論基礎”。

劉亞洲擔任中國國防大學領導期間，曾向中共中央建議把“中國人民解放軍國防大學”更名為“中華人民共和國國防大學”，被批為試圖實現“軍隊國家化”、“軍隊非黨化”、“軍隊非政治化”。文章指“軍委主席負責制是確立習近平主席在軍隊中的領導核心”，而劉亞洲極力抵制，背地裡乾著“砸鍋”和“掘墓挖墓”的勾當。蔡霞則認為，“軍委負責制的實質是習變黨軍為習家軍”。

『北京之春』榮譽主編胡平就劉亞洲的處境發推文判斷：“這次他被判重刑，罪名想必是經濟腐敗、生活腐敗一類，但真正的問題一定是在政治上。有傳言說他捲入反習的政變。我以為這不可能，更可能是“妄議中央”。我先前講過，搞專制必須打壓百姓，搞獨裁還必須震懾同僚。習近平是靠紅二代太子黨的身份上台，他就一定要排斥打壓其他的紅二代太子黨。”

他認為，“劉亞洲稱得上是一位少有的開明派人物”，2010年劉接受鳳凰周刊專訪，表示“十年之內，一場由威權政治向民主政治的轉型將不可避免地發生。”從此言判斷，劉應對當時中國的走向持樂觀態度。

九一一事件後，劉亞洲寫文章，對美國遭到攻擊後中國一些人的幸災樂禍痛心疾首。他認為，這是很悲哀的。如果這樣的人愛中國，那中國還有救嗎？劉亞洲還認為，除了個別國家，中國一部分老百姓在911事件中的表現是離世界主流文明最遙遠的。

劉亞洲在“信念與道德”內部講話中，曾把中美兩國制度拿來比較：美國的幹部制度，美國的競選機制，能夠確保決策者是一批精英。我們中國的悲劇，大到國家，小到一個單位，多數的情況是，有思想的人不決策，決策的人沒有思想。有腦子就沒位子，有位子就沒腦子。美國正好相反，他的寶塔尖體制，正好把一批精英弄上去了。

中國的政治形勢是在兩年後的2012年，習近平登上權力寶座後，急劇反轉的，愈來愈獨裁，愈來愈孤立，與美國關係敗壞，視普世價值為敵。

香港作家顏純鉤臉書的文章對劉的評價也不低：“劉亞洲是什麼人？劉亞洲是中共軍政高幹中難得一見有真才實學和獨立思想的人才，他雖是文人出身，卻有高屋建瓴的思想。他不是共產黨的原教旨主義者，很少講空話套話，談政治軍事問題依書直說，敢於痛陳自己的觀點。他又是才氣縱橫的作家，敢作敢為，不在其位敢謀其政，他是時代的弄潮兒，雖千萬人吾往矣。”

看來他相信劉已深陷囹誤：“習近平重判劉亞洲，是擺臉色給紅二代看，暗示任何人與我過不去，都不會有好下場。不管你家老子從前地位多高，今日不服管就自討苦吃，正如老毛整劉少奇，老鄧整胡耀邦。”