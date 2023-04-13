貝爾博克在天津：歐盟在台灣問題上團結一致

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2023年3月29日，在德國柏林，德國外交部長貝爾博克和德國總理朔爾茨出席在總理府舉行的每周內閣會議。4月13日起，貝爾博克訪問中國。

據德國廣播電台報道，德國外長貝爾博克(Annalena Baerbock)周四訪問中國時，呼籲中國利用其對俄羅斯總統普京的影響力，結束烏克蘭戰爭。這位政治家在訪華首日天津站表示，只有普京才能停止侵略戰爭。而中國對俄羅斯領導人擁有最大的影響力。

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據《法蘭克福彙報》，德國《時代周報》等多個媒體報道，德國外長貝爾博克認為，歐盟在台灣問題上團結一致。在港口城市天津，她對法國總統馬克龍關於台灣問題的爭議性聲明做了相對化處理。

貝爾博克呼籲緩和台灣海峽的衝突。她在天津表示："我們不能對台灣海峽的緊張局勢無動於衷。"70%的半導體運輸都要經過這條水道。自由進出也符合德國的利益。她將軍事升級描述為全世界 "最壞的情況"，對德國這樣的工業和出口國來說尤其如此。

貝爾博克反駁了歐盟在台灣問題上存在分歧的印象。關於法國總統馬克龍的爭議性言論，這位綠黨籍外長說，法國總統於前一天強調說，法國的中國政策 "一對一地反映了歐洲的中國政策"。儘管歐盟存在種種分歧，但 "我們不僅在利益和價值觀的核心問題上相互接近，而且還奉行共同的戰略方針"，這是一種力量。

貝爾博克在談到馬克龍對北京的訪問時說，歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩和法國總統一起訪問中國是 "一個非常重要的標誌"。德國政府與歐盟其他夥伴的協調沒有像 "與我們的法國朋友那樣密切"。

據德國《商報》報道，貝爾博克將在中國停留到星期六。周五和周六，她將與中國外長秦剛、中國最高外交政策官員王毅和中國國家副主席韓正進行政治會談。周四在天津，她參觀了德國外交部在天津的一所教授德語的合作學校，還參觀了為風力渦輪機製造商生產齒輪箱的德國公司Flender，了解了中國正在蓬勃發展的可再生能源。Flender 製造風力渦輪機齒輪箱，在全球擁有 8000 多名員工，並在歐洲、美國、印度和中國設有分支機構。齒輪在天津組裝成驅動部件。 Flender 在中國的商務總監 Martin Kaufung 對“巨大的訂單情況”充滿熱情。

周五，貝爾博克將在北京進行艱難的政治會談。她希望與中國新任外交部長秦剛繼續德中戰略對話。隨後，計畫與中國國家副主席韓正會面。活動人士呼籲貝爾博克為立即釋放周一被判處長期徒刑的民權活動人士許志永（50 歲）和丁家喜（55 歲）而努力。兩位著名律師因“破壞國家政權”分別被判處 14 年和 12 年徒刑。人權觀察組織呼籲貝爾博克“明確表達對新疆、西藏和香港迫害的關注”。

因貝爾博克對中國相當挑剔，北京視其為德中關係中的一個破壞性因素。北京領導層現在希望德國的對華政策由德國總理府來制定，就像安格拉·默克爾 (Angela Merkel) 時代那樣。