貝爾博克訪華 糾正馬克龍留下的印象？

歐盟與中國

據德國電視一台等媒體綜合報道，德國外長貝爾博克於周三傍晚啟程前往中國，將對中國進行為期兩天的訪問。周四，貝爾博克將在天津會晤中國外長秦剛和德國商界代表。周五，這位綠黨政治家將在北京與中國最高外交政策官員王毅等人會晤。貝爾博克上次與王毅會晤是在慕尼黑安全會議上。結束訪華行程後，貝爾博克將前往韓國和日本。媒體表示，烏克蘭和台灣將是她訪華的重要話題。貝爾博克訪華的消息立即引發媒體極大關注和希望。

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《法蘭克福評論報》表示，這是貝爾博克迄今為止最為棘手的旅行。這次短途旅行在出發前幾小時才正式公布。周三上午，中國外交部剛剛確認了這次訪問，原本受到嚴格審查的社交網絡微博上的用戶就質問，自己的國家為什麼要接待一個“反華先鋒”和“美國的走狗”？熱烈的歡迎不應該是這個樣子。去年11月，德國總理朔爾茨訪問北京時，中國的氣氛要友好得多。北京視朔爾茨為一個可靠的盟友。他已經意識到，中國和德國之間的關係內涵是什麼：是經濟交流、互惠互利，而不是令人煩惱的脫鉤和有關人權的喧鬧。但貝爾伯克最近也明確表示，她的目標不是在經濟上與中國脫鉤，而是將風險降到最低點。就在貝爾伯克出發前幾個小時，人們獲悉，中國中遠集團入股漢堡港一集裝箱碼頭一事又可能被推翻，因為該碼頭現被定為關鍵基礎設施。貝爾博克和她的黨內同事、經濟部長哈貝克從一開始就反對中遠入股。儘管港口問題並不屬於她的職權範圍，但貝爾博克可能將在北京聽到一些不愉快的提問。

德國新聞門戶網站t-online.de表示，在中國在台灣外海舉行大規模軍演和法國總統發表爭議性言論後，貝爾博克的中國之行將很棘手。貝爾博克多次批評中國對維族人的壓迫，但在經濟上表示不能完全與中國脫鉤。德國政府始終沒有一個統一的中國戰略，這也是個問題。貝爾博克領導的外交部編寫的戰略草案要求將人權擺放在貿易關係之上，但總理辦公室特別不同意這一點。該文件後來進行了修改，但尚未完成。無論如何，德國人對貝爾博克訪華期望很高。多個黨派發出聲音，要求她更正法國總統馬克龍訪華留下的印象。在她領導的外交部，也有人提出了限制損害的說法。也就是說，貝爾博克應該明確表示，歐盟內部在台灣問題上沒有分歧，歐洲在這個問題上將繼續站在美國一邊。但很明顯的是，由於貝爾博克對中國的批評立場，她不會象朔爾茨或馬克龍那樣受到歡迎。貝爾博克也經不起大吵大鬧。預計近幾個月里，將有中國代表團前來柏林舉行政府聯合磋商會議。

德國《商報》表示，德國商界對外長訪華表示讚賞，但要求她站出來維護公平競爭。