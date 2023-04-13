馬克龍強調對台立場未變 作為美國的盟友並不意味成為附庸

2023年4月12日，法國總統馬克龍參觀阿姆斯特丹大學科學學院的量子氣體和量子信息實驗室。馬克龍日前訪問中國時發表的對台言論引發的批評不斷。

法國總統馬克龍在訪問中國期間對媒體發表的對台、對美言論在歐美引發的批評餘波不斷，但是，馬克龍周三表示，法國作為美國的 "盟友 "並不意味着成為 "附庸"。他對自己在台灣問題上發表的有爭議言論“完全負責”，同時強調法國與歐盟對台立場一致。

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馬克龍從中國回來不久開始對荷蘭進行國事訪問，星期三，在與荷蘭首相呂特聯合舉行的新聞記者會上，馬克龍對媒體表示，法國和歐盟對台灣的立場是一致的，並未改變，這就是維持現狀，支持一個中國的政策，支持尋求和平解決的方案。

馬克龍日前結束對華訪問時對此間媒體就台灣問題表示，歐洲不應該在“不屬於自己的危機”中“跟隨美國行事”，他強調，面對美國和中國，歐盟應該奉行“戰略自主”，成為“第三極”，此番言論引發歐美輿論強烈批評。

馬克龍的談話立即被解釋為歐洲應在美中之間保持“同等距離”，令歐美輿論不可思議的是，美國在俄烏戰爭爆發後，向烏克蘭提供了巨額軍援。有批評稱，若無美國支持烏克蘭抗擊俄羅斯侵略，很難想象烏克蘭今天的遭遇。

馬克龍的批評者還譴責他的言論是對西方民主國家之間團結的挑戰。馬克龍的這些談話被媒體公布時，中國在台灣附近進行重大軍事演習。這些演習是在台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤幾天後啟動的。

馬克龍周三在記者會上強調，法國希望在保障印太地區的和平時，“不挑釁，不升級”，而是“尊重”和“明確”。

馬克龍在阿姆斯特丹的新聞發布會上表示： "作為一個盟友並不意味着成為一個附庸。並不是因為我們是盟友，我們就不再有權利為自己考慮"。

在華盛頓出席國際貨幣基金組織會議的法國財政部長勒梅爾周三也就此表示，“法國是美國堅定而可信任的盟友，對此不容置疑。但法國也和中國對話”。

他說，馬克龍臨去中國前，專門與拜登總統通話，協調法美對華立場。他補充說，讓中國參與很有必要，這包括不要向俄羅斯提供武器，應對氣候升溫，以及減輕窮國債務等等。

周三來自法國外交層面的消息證實：馬克龍對自己之前發表的談話“完全負責”。愛麗舍宮的消息強調，馬克龍與習近平會晤時，強調台灣問題和平解決是十分必要的。在這一點上，馬克龍與拜登總統

是“一致的”。