北京四通橋抗議者彭立發被"時代"選入百大影響力人物

中國/人權/時代雜誌/彭立發

美國時代雜誌公布2023年百大最有影響力人物名單，其中北京四通橋抗議人士彭立發入榜。據傳去年10月他在四通橋懸掛數張橫幅，其中一幅寫着"罷課罷工罷免獨裁國賊習近平"。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社消息，時代雜誌（TIME）周五公布2023年百大最具影響力人物名單（TIME 100），分為"時代象徵"（Icons）、"先鋒人物"（Pioneers）、"巨人"（Titans）、"藝術家"（Artists）、"領導人"（Leaders）和"革新者"（Innovators）等6項類別。

其中被歸類在"時代象徵"的中國北京四通橋抗議者彭立發，由中國異議藝術家艾未未撰文介紹。

艾未未寫道，2022年10月彭立發在北京市中心掛起兩條橫幅，呼籲中國政府結束國內的新冠疫情清零政策和一黨專制。

艾未未指出，抗議活動在中國各地爆發，大家用空白的A4紙張作為異議的象徵，截至今日，彭立發和多位參與抗議的示威人士都被拘捕或失蹤。

他還寫道："他們在專制統治下的個人勇氣和反抗，代表了一個必須被歷史銘記的重要時刻。"

除了彭立發，還有美國演員黃艾莉、奧斯卡最佳男配角獎得主關繼威、中國企業家曾毓群和短視頻分享平台TikTok執行長周受資等華人被選入時代雜誌百大影響力人物名單。

另外，阿根廷足球巨星梅西、電動車廠特斯拉執行長馬斯克、烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤連斯基（Olena Zelenska）與美國總統拜登等人也上榜。