撇清馬克龍訪華引發爭議 歐盟在台灣問題上展示強硬立場

歐盟-中國-台灣

2023年4月14日，在中國北京的釣魚台國賓館，德國外交部長貝爾博克出席了與中國外交部長秦剛的聯合新聞發布會。貝爾博克警告中國對台灣軍事升級將是世界災難

在法國總統馬克龍訪中時一番對台言論引發激烈爭議後，歐盟負責外交的最高官員博雷利以及正在訪華的德國外長貝爾伯克對北京當局表示，任何通過武力改變台海現狀的企圖都不可接受。歐盟官員還表示，中國如不為俄羅斯撤出烏克蘭領土出力，歐盟將很難維持對中國的信任關係。

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法國總統馬克龍日前訪華返國途中對媒體表示，歐洲不要成為華盛頓或北京在台灣問題上的 "追隨者"，這被批評者解釋為與台灣保持距離。這番談話得到北京讚賞，但引發歐洲盟邦反彈。

正在訪問北京的德國外長貝爾伯克周五與中國外長秦剛舉行新聞記者會時尖銳地警告中方："台灣海峽每天有50%的世界貿易貨物通過，台灣海峽的軍事升級對整個世界來說將是一個災難性的場景”。

本應在周五抵達北京訪問的歐盟外交領袖博雷利最後一刻查出感染新冠病毒後放棄旅行，但把準備發言的要點公布在歐盟官網上。

博雷利聲明：歐盟對於台灣的立場是一致而明確的，所有通過武力改變台灣海峽現狀的企圖都是不可接受的。

博雷利同時表示：歐盟與中國的關係取決於北京利用其對莫斯科的影響力尋求政治解決烏克蘭戰爭的努力。他警告說，如果中國不為基於俄羅斯撤出烏克蘭領土的政治解決方案做出貢獻，歐盟將很難維持與中國的信任關係。他補充說：“面對違背國際法的(俄羅斯)，保持中立是不可信的”。

歐盟方面展示的是，中方具備設法讓俄羅斯從烏克蘭領土撤出的影響力。歐盟的看法基於這樣的觀察：自俄羅斯侵烏 以來，中國領導人習近平與普京會面兩次；中國國防部長李尚福將於16-19日訪問莫斯科。

德國外長貝爾伯克直截了當地指出，“習主席訪問莫斯科顯示沒有任何一個其他國傢具備像中國那樣對俄羅斯的影響力。”

貝爾伯克進而言之：“中國承諾尋求解決辦法是一件好事，但我想明確地說，中國為什麼還沒有要求侵略者俄羅斯停止戰爭？我們都清楚，俄羅斯總統普京任何時候都可以辦得到”。