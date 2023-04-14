歐盟向北京提出交涉要求釋放被拘押封足的維權律師

中國/人權

在王全璋律師家門口的堵門人，2023年4月14日。

正在德國訪問的德國外長貝爾博克在北京對中國的人權狀況表示擔憂的同時，在北京的維權律師從4月13日起或者被失蹤或者被禁止外出。

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去年出獄的北京維權律師余文生4月13日與他的妻子許艷女士在北京地鐵站被檢查帶走，至今下落不明。許艷在被帶走的途中通過推特向外界介紹了此一消息。余文生律師認為此事或者與他對當局重判許志永與丁家喜兩人提出嚴厲譴責有關。目前尚且無法知曉兩人被關押在何處。

北京維權律師包龍軍也在4月14日上午被警方帶走，據她妻子王宇律師在推特上介紹，他們被告知被限制出行。

另外兩名維權律師王全璋以及李和平律師兩家也被禁止出行，據王全璋的妻子李文足在推特上介紹，他們被一些不明身份的人堵住大門，無法出行，這些人拒絕出示他們的身份證件，並且告知他們只要忍兩天就過去了。

中國維權律師被拘押被封足 歐盟駐華代表團向北京提出交涉 譴責此舉“不可接受” © 網絡

歐盟駐中國代表團在推特上表示：余文生和許艷是在前往歐盟駐華代表團的路上被中國當局拘留。王全璋、王宇和包龍軍在家中被軟禁。歐盟已經向北京當局提出交涉，要求立即無條件釋放他們，堅決反對這種不可接受的做法。

德國前總理默克爾在任期間每年訪問北京，訪問期間的一個不可或缺的活動就是會見中國公民社會的代表，許多維權律師都珍藏着與默克爾女士會見的珍貴的照片。

此外，無國界記者組織也就中國新公民運動創始人許志永丁家喜被重判發表聲明，呼籲國際社會加強對中國政府所施加壓力，迫其釋放許志永及所有114名被監禁的記者和新聞自由捍衛人士”。