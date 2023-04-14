法國憲法委員會批准退休改革法案 博爾內："今晚沒有贏家，也沒有輸家"

法國/退休改革/罷工

法國憲法委員會4月14日周五批准引發巨大爭議的退休制度改革法案主要條款後，路透社援引總統府愛麗舍宮稱，總統馬克龍"將在未來數日內簽署這項法案；法國總理博爾內稱，其立法程序已經結束，"今晚，既沒有贏家，也沒有輸家"。

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法國政府關於將法定退休年齡從62歲提高至64歲的退休改革法案，周五獲得法國憲法委員會（Constitutional Council）通過，不過，憲法委員會也稱法案某些條款存在法律漏洞。路透社周五晚間從愛麗舍宮獲悉，力推退休制度改革的馬克龍"將在未來數日"簽署這項法案，讓其成為法律的一部分。

歷經將近3個月的反對抗議後，法國憲法委員會周五裁定，這項立法中將退休年齡由62歲延長至64歲的改革項目有效。

憲法委員會刪除其中6項措施，表示這些措施不被視為改革本質的基礎，並駁回左派所提針對替代性年改法律進行公投的請求，這項替代性年改法律將退休年齡維持在62歲。

法新社消息，法國總理博爾內周五在推特上發文稱，"今晚，既無因贏家，也沒有輸家"。備受爭議的退休改革法案經憲法委員會通過，意味其立法程序已經結束。博爾內表示，憲法委員會裁定這項法案沒有違憲。

博爾內連發5條推文表示，這項改革需要法國人的共同努力，相信法國民眾有這個能力，但改革也包含了許多改進之處。例如，平均每年增加超過600歐元的退休金的180萬退休人員中，女性佔到100萬人。

博爾內在發布這些推文後發出的一份新聞稿中稱，政府保證“通過這項改革，法國的養老金體系將在2030年達到平衡”。新聞稿指出，“政府希望繼續與社會各階層進行協商，改善工作條件並實現充分就業”。總統馬克龍下周二將在愛麗舍宮接見工會代表。

法國各政黨也紛紛對退休制度改革獲得通過發表意見。

左翼法蘭西不屈服黨"領導人梅朗雄認為，憲法委員會的裁決表明它更關注總統職權而非主權人民的需求。鬥爭仍在繼續，人民需要團結。

極右翼政黨國民聯盟領導人勒龐表示，“如果憲法委員會的決定完成了改革的程序，改革的政治命運卻沒有封閉。人民永遠擁有最終的決定權，有權為權力更迭做準備。