美國宣布制裁參與販運芬太尼的中國企業及個人

美國/中國/毒品

美國4月14日周五宣布對涉及中國-墨西哥販運芬太尼網絡的中國企業及個人實施制裁。芬太尼是一種強效合成鴉片製劑，每年在美國造成數萬人死亡。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，美國司法部長梅里克·加蘭周五在新聞發布會上表示，美國司法部正針對一場規模最大、最暴力並最多產的芬太尼販運活動實施打擊行動，這個販運網絡“由錫那羅亞州的卡特爾(cartel）經管，並由中國製藥公司配合完成。

加蘭表示，美國緝毒局（DEA）將採取一切措施保護美國國家安全和美國人民的健康。

美國財政部並制裁了中國的兩家實體和身在中國和危地馬拉的五名個人，他們參與供應製造芬太尼所需的化合物。

美國財政部外國資產控制辦公室提供的新聞稿說，受到制裁的中國企業和個人是：武漢碩康生物科技有限公司和該公司的法人代表姚華濤，和另外三名與這家公司有關的三名個人：該公司的銷售代表吳雅琴和吳永昊，以及該公司的合作者王洪飛。另外一家中國企業是蘇州小栗醫藥科技有限公司。

加蘭呼籲北京“必須阻止來自中國的芬太尼化合物的不受控制的流入美國。

負責反恐及金融情報的財政部副部長布賴恩尼爾森在另一份聲明中說，“非法芬太尼每年造成數萬美國人死亡”。

在美國，從2020年到2021年，因服用過量阿片類藥物導致死亡人數猛增17%，從 69,000 人增加到 81,000 人。

華盛頓郵報的報道稱，作為製造芬太尼所需成分的主要生產商，中國的化工企業在美國芬太尼危機中扮演着重要角色。但目前中美之間的緊張關係正在破壞阻止這些化學成分生產和銷售的努力，從而阻礙了打擊非法芬太尼的艱難行動。