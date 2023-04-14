調查指移民潮半年內再現高峰 後遺症：七成「留港長者」有抑鬱傾向

香港/移民潮

港人移民潮及其後遺症之嚴重，可從一個民調得到反映：36%受訪長者有家人移民，而未有隨家人移民的「留港長者」有69.9%有抑鬱傾向。而一個移民展覽公布的參加者網上調查亦顯示，約八成半人意向在兩年內離開香港，主辦單位估計，半年內將為港人的移民高峰潮，留港長者的問題須小心處理。

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移民導致的人才流失以致人力短缺的問題，不同行業和港府均在設法應對，但未有隨子女移民的「留港長者」問題，昨(13日)由香港基督教服務處一個調查披露。調查於去年11月至今年2月間以問卷訪問203位50歲或以上丶非居於院舍的香港居民，結果發現，這批「留港長者」大部分屬退休人士，當中有36%受訪者表示，有子女在2020年或之後移民，移民者大部分是長者的最主要照顧者。

調查又發現，相對沒有子女移民的長者，「留港長者」在社交情況及情緒健康方而均顯着惡化。以「長者支援網絡量表」調查，近八成「留港長者」的社交孤立屬「高風險」，較沒有子女移民的長者多出三成三。若以「老人抑鬱短量表（GDS-4）」調查，近七成「留港長者」有抑鬱傾向，較沒有子女移民的長者多出三成半。

另外，子女移民亦對「留港長者」的健康及生活狀況造成負面影響，包括約四成「留港長者」表示子女移民後「記憶變差」丶「更常失眠」丶減少逛街及到茶樓等消閑活動，以及「影響日常開支」。

面對子女移民，調查發現，最多「留港長者」「自救」的方法是「學習使用新媒體通訊方法或軟件，以便與在遠方的子女緊密溝通」；建設要照顧自己的心理預期及「與地區團體建立關係，以獲得處理問題的資源。不少受訪者更希望獲得心理或小組支援服務。

順利長者鄰舍中心主任翁偉承建議計畫移民的子女，應與父母坦誠溝通，特別是照顧安排的期望，及早準備。

另一方面，環凱移民顧問有限公司董事張家禧上月中旬已在一個移民展覽上指出，不少移民家庭是「核心家庭」為一組，即是一位申請人及其配偶和未成年子女，故絕大部分移民家庭成員都未必包括他們的父母，移民者在有需要時，應尋求政府或社工協助照顧留港長者。

該個名為第四屆國際移民及置業博覽的主辦方，在展覽上公布向已登記參觀展覽的3.5萬名人士進行的「港人移民意向調查」結果，發現當中多達85%受訪者表示有意兩年內離港，而月入在「15萬元以上港元」且有較大移民傾向的家庭群組，佔36%；而月入較低的「2萬至5萬港元」及「2萬元以下港元」的家庭，亦分別佔23%及19%，反映一般家庭亦有意離開香港。

上述移民展覽已是不足一年時間再次舉辦，主辦方稱，一連兩天的展覽錄得3.5萬入場人士預約登記，較去年上升三成，加上移民查詢近三年不斷上升和機場恢復正常運作，相信半年內將會是港人的移民高峰潮。