中國國防部長訪俄  不詳的信號？

中國與俄羅斯戰爭

中國國防部4月14日宣布，國防部長李尚福16日訪問俄羅斯。李尚福長期負責解放軍裝備，出訪俄羅斯，會否與俄方密談提供武器？引起外界關注。

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中國國防部發言人稱，“應俄羅斯國防部長紹伊古邀請，國務委員兼國防部長李尚福將於4月16日至19日對俄羅斯進行正式訪問。期間李尚福部長將與俄軍隊領導人舉行會談，參訪俄軍事院校。”

紹伊古直接參與指揮普京發動的侵烏戰爭，此刻，李尚福能得到這位與俄羅斯侵烏有重大幹系的長官的邀請，向外界發出的是什麼信號？

當然，中國對俄羅斯侵烏處之泰然，至今未譴責一字。不光如此，3月20日，國際刑事法庭對普京發出拘捕令後兩天，中國國家主席習近平與普京在克里姆林宮隆重會晤，被中國官媒形容為“高光時刻”。

習近平都不怕國際社會譴責，李尚福不過一如中國國防部發言人所言，是在“兩國元首的戰略引領下，中俄兩軍關係持續保持高位運行”的情況下訪俄的。

但是引起外界注意的是這位長期負責解放軍裝備的中國國防部長與俄軍“務實合作”的內容到底是什麼？中國國防部發言人沒有透露。

而且，李尚福是有“前科”的。2018年，他曾經因牽涉與俄羅斯主要武器出口商俄羅斯國防產品出口公司的“重大交易”遭到美國制裁，當時他的職務是中央軍委裝備發展部部長。據指他是中國第一名受到美國制裁的解放軍上將。

西方對中俄密切的關係十分清楚。正在北京訪問的德國外長貝爾博克14日與中國外長秦剛舉行聯合記者會時直言不諱：“沒有任何一個國家能像中國那樣對俄羅斯具有那麼大的影響力”。

既然有那麼大的影響力，就不要“裝好人”了，貝爾博克敦促北京“要求俄羅斯侵略者停止在烏克蘭的戰爭。”貝爾博克的原話是這樣，“我必須公開地講，我自問以中國的地位，為什麼直至目前還沒有要求俄羅斯侵略者停止戰爭？”

貝爾博克發表上述談話當日，中方宣布李尚福國防部長將於兩日後訪問俄羅斯，西方國家無法不擔心。

自從習近平與普京在克里姆林宮親密互動後，歐盟對北京說服俄羅斯撤軍已不存太大希望，但歐盟如同美國，底線是希望中國不要向俄羅斯提供武器。

歐盟外交領袖博雷利14日聲明說，“如果中國不為基於俄羅斯撤出烏克蘭領土的政治解決方案做出貢獻，歐盟將很難維持與中國的信任關係”。來自布魯塞爾的消息說，博雷利傳達的意思其實是，希望北京至少不要向俄羅斯提供武器，這是底線。

最近傳出的相關消息都不太好，華盛頓郵報4月13日報道說，根據泄露的秘密文件披露的美國截獲的俄羅斯情報，稱中國批准向俄羅斯"提供致命武器"，並計畫將軍事裝備偽裝成民用物品。

為什麼從2月底開始，美國拜登政府開始向北京發出一系列公開和私下的不能向俄羅斯提供武器的警告，華郵說與美方得到的相關情報有關。

現在還沒有看到中方向俄羅斯提供了致命武器的具體證據，西方正在密切監視着。

李尚福部長在俄羅斯急需彈藥的此刻訪俄，與俄羅斯軍方加強“務實合作”，不能不引起外界高度關注。