中國行 盧拉沒有落入陷阱？

2023年4月14日，在中國北京人民大會堂外舉行的歡迎儀式上，巴西總統盧拉和中國國家主席習近平檢閱儀仗隊。

比起美國，巴西與中國的距離可謂天涯海角，然而巴西總統盧拉給人的感覺與中國很近。

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盧拉訪中，中國國家主席習近平給他極高的禮遇，習近平還向他承諾，中國會給巴西“新機遇”。看得出來，這些讓這位東山再起的老政治家很高興。

盧拉在央視採訪時甚至說，“我也時常關注在中國進行的足球比賽。我收看巴西電視頻道播放的中國足球聯賽”，有些網民諷刺盧拉哪壺不開提哪壺，但忽略了盧拉後面一句話：“因為有很多巴西球員在這裡踢球……”

盧拉去北京，與北京擴大貿易，強化金磚國家的聯繫，都是情理中事。但盧拉行前就表示，此行要與中國領導人討論烏克蘭的和平。

盧拉口中的烏克蘭戰爭聽起來更像是美國發動的戰爭。周六，盧拉在北京對媒體說：“美國必須停止鼓勵這場戰爭，一切應從和平開始。”他還說，國際社會應該“說服”普京和澤連斯基，“和平符合全世界的利益”。盧拉“很平等”，把普京與澤連斯基“一視同仁”。

然而沒有俄羅斯發動侵烏戰爭，何須談論烏克蘭和平，去年2月24日，俄羅斯侵入了烏克蘭，烏克蘭從此失去了和平。如果不是烏克蘭人的奮勇抵抗，如果不是烏克蘭人的奮勇抵抗得到國際社會的同情和聲援，包括軍事支持，今天的烏克蘭可能已經成了俄羅斯的一部分。

盧拉在北京迎合了習近平的觀點，模糊了這場戰爭的是非曲直，把戰爭的發動者與戰爭的受害者混為一談。直至現在，中國都沒有譴責過烏克蘭侵烏。俄羅斯侵烏一周年之際，中國提出停火12點建議，歐美不相信中國具備調停的資格，

3月份，習近平在第三次連任國家主席後不久，首次外訪選擇了克里姆林宮，這是普京剛剛被國際刑事法庭頒發拘捕令後的第三天，習普親密互動，但對烏克蘭總統澤連斯基邀請他訪烏則不置一詞。此間有分析懷疑，盧拉譴責美國“鼓勵戰爭”恐落入了中方的陷阱。

法新社報道說，重返政壇的盧拉訪問中國，目的是強化與中國這個主要貿易夥伴國的經濟關係，同時也要利用這個機會重申巴西“重返國際舞台”，並且希望能在烏克蘭戰爭中做“調停人”。巴西如同中國，與西方國家相反，並沒有對俄羅斯侵烏參與制裁。盧拉可能認為這反而是優勢。

來中國前，盧拉聲稱要組建一個多國組成的調停國，為烏克蘭實現和平努力，在其與習近平會談後，記者詢問習近平是否欣賞他的想法，盧拉沒有提供任何細節，他只是說，與普京和澤連斯基對話，“要有足夠的耐心”，但他轉而強調，“尤其是要說服那些提供武器支持戰爭的國家，停止!”

巴西方面聲稱已經 "知悉 "北京在2月24日公開的 "政治解決烏克蘭危機的積極立場"。但中國幾乎沒有與烏克蘭對話，而中國國防部長李尚福預計將在幾天後到莫斯科，外界懷疑中俄是否在進行秘密軍火交易。

根據新華社報道，盧拉和習近平發表聲明稱，“對話和談判是唯一可能的”解決危機的辦法。呼籲“其他國家”“發揮建設性作用”。在最近中國外交部有關“烏克蘭衝突”的一系列聲明中，這種話術是在影射西方國家暗中挑唆。

盧拉訪中，為他批評西方強權提供了一個最佳舞台。星期四，他批評美元在國際貿易中“無所不在”，指責國際貨幣基金組織“窒息一些國家比如阿根廷的經濟”。他說："每天晚上我都問自己，為什麼所有國家都必須用美元進行交易。為什麼我們不能使用我們自己的貨幣？為什麼我們不能創新？在金本位制消失後，是誰決定國際貨幣將是美元？”

盧拉說巴西準備增加與中國的人民幣貿易。有專家分析，“隨着第一筆人民幣貿易交易的完成，巴西可能面臨一個新的問題：擁有它不需要的人民幣，因為巴西賣給北京的比它從北京買回的多。”

巴西似有自己的難言之隱？法國世界報援引聖保羅大學政治學院教授Yi Shin Tang分析，中國主導者巴中關係，兩國的關係是不對稱的："巴西希望在目前由中國壟斷的金磚國家集團中獲得空間，在世界貿易組織中擁有更強的話語權，並在綠色議程（氣候問題）上與中國人保持一致”。

盧拉堅信，通過這次訪問，他與中國達成了密切的經濟和外交協議。他現在必須在美國和中國之間維持微妙的平衡。這位左翼領袖並不擔心，他說："我相信，我們與中國的關係不一定必然會引起與美國的摩擦。