五角大樓外泄文件指台灣極易受到中國空襲

五角大樓外泄文件

這是2023年4月8日中國中央電視台播放的視頻畫面，一架中國戰鬥機在一個未指明的地點進行了空中加油演習。中國軍方宣布4月8日在台灣周邊進行演習，這是對美國眾議院議長麥卡錫和台灣總統蔡英文加州會面後的報復行為。(CCTV via AP)

『華盛頓郵報』周六披露，根據外泄的五角大樓文件評估，台灣不太可能 在兩岸衝突中抵擋中國軍方的空中優勢，台灣非常容易遭受中國潛在的空襲，而中國民船軍用等策略也削弱了美國情報部門迅即發現敵方入侵的能力。

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根據五角大樓外泄的這些機密文本評估， 台灣官員擔心台灣的防空系統無法 "準確探測和應對導彈襲擊"。台灣只有超過一半的飛機可以在戰鬥中使用，而為了應對中國發射導彈須將其中一些飛機轉移隱藏至少需要一周。 機密文件顯示，中國空軍在早期建立制空權方面比俄羅斯在烏克蘭所做的要好得多。

這些文件是在互聯網上泄露的一系列美國秘密文件的一部分，這一泄露使華盛頓感到尷尬。一名21歲的士兵被懷疑是這些文件的幕後黑手，已於周五被起訴。

根據『華盛頓郵報』援引的文件，解放軍的現代化、正在加快的作戰節奏，以及在靠近台灣的東部戰區的軍事演習中使用民用船隻， "削弱 "了美國情報部門在台灣遭受攻擊之前提前發現的能力。

一項評估警告說，中國在台灣周邊加強軍事活動正在削弱情報界準確跟蹤正常情況和升級情況的能力，由此增加了發生事故和誤判的風險。北京在過去八個月內兩次進行了“模擬兩棲攻擊、封鎖、空襲和聯合火力打擊的大規模軍事演習”，國防大學高級研究院伍斯諾分析，如果未來的演習規模明顯擴大，那麼對中國的意圖的判斷就會更加困難。

特朗普總統手下的副國家安全顧問博明表示，雖然制空權 對於成功入侵台灣至關重要，但僅憑這一點並不能贏得戰爭。不過，他說，台灣在防空方面的缺陷需要其領導人、美國和日本採取緊急措施，以增強擊退中國飛機和導彈發射器的能力。

美國參謀長聯席會議主席米利將軍在 11 月表示，五角大樓正在努力確保台北能夠自衛，如果台灣遭到入侵，美國軍方已做好準備。他指出，中國軍隊自 1970 年代以來就沒有經歷過戰鬥，如果攻擊台灣，將是在玩“非常、非常危險的遊戲”。

根據其中一份外泄的文件，由於登島部隊耗油量大，提供汽油的選擇有限，中國發動兩棲攻擊的能力將受阻。評估指出，這將使得解放軍在台灣難以站穩腳跟，從而為美國和台灣創造在早期階段阻止入侵的機會。

其中一項評估還預計，如果爆發衝突，中國將“很可能”利用其太空能力使美國衛星失效，從而剝奪美國有用的情報。該文件稱，它還可能依靠衛星對遍布廣闊太平洋的美國船隻、潛艇和噴氣式飛機進行遠程打擊。