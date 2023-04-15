澤連斯基稱同馬克龍就其訪華成果通話

烏克蘭/法國/中國/俄羅斯/烏克蘭戰爭

烏克蘭總統澤連斯基周六表示，已同法國總統馬克龍就其對中國訪問成果進行了交談，馬克龍訪華期間的言論在歐洲和美國招致批評。路透社稱，烏克蘭從戰場繳獲的俄羅斯武器中發現中國制零件變多。俄羅斯導彈襲擊烏克蘭東部城市斯拉維揚斯克，造成11人死亡。

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法新社消息，澤連斯基澤連在社交平台Telegram上稱，“我與法國總統馬克龍進行了將近一個半小時的談話，討論了馬克龍總統最近訪問中國的成果”。

馬克龍在對中國進行國事訪問後表示，在台灣發生衝突時，歐洲不應自動站隊美國或北京，這番言論引起了強烈反應。馬克龍並宣稱，成為美國的“盟友”並意味着變成“附庸”。

馬克龍此次對中國訪問，烏克蘭戰爭是主要議題之一，北京是莫斯科的密切夥伴。

澤連斯基周六並表示，對馬克龍“譴責俄羅斯人非人道處決烏克蘭士兵的恐怖行為”表示感謝。

另據路透社報道，烏克蘭總統澤連斯基辦公室的高曾幕僚告訴路透社，烏軍在俄羅斯用於俄烏戰爭的武器中，發現越來越多的中國零部件。俄羅斯從西方取得的零件供應量因為制裁而受到限制。

向澤連斯基幕僚長提供製裁政策建議的伏拉蘇克（Vladyslav Vlasiuk）表示："從戰場取得的武器中，我們持續發現不同的電子零件。"

他透過視頻表示："現在的趨勢是，西方製造的零件變少了，但有更多不難猜到是哪個國家製造的零件，當然就是中國的。"

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，中國一再否認將軍事裝備運至俄羅斯。俄羅斯侵烏引發西方制裁，包括限制運送軍用與軍民兩用科技產品，包括可用於一般家電或武器的芯片。

烏克蘭專家從戰場搜集並與路透社分享的情報指出，在海鷹（Orlan）無人機的導航系統發現中國制零件，這款無人機先前是使用瑞士系統。

專家們也回報在俄羅斯戰車的火控系統中找到中國零件，這些戰車先前是使用法國制零件。

路透社稱，無法獨立證實上述情報真實性，包括提及的零件是否可能用於非軍事用途，或者是否由第3方運交俄羅斯。

據來自烏克蘭的消息稱，俄羅斯導彈襲擊了烏克蘭東部城市斯拉維揚斯克，並造成11人死亡，與此同時，德國呼籲歐盟對俄羅斯核工業實施制裁。

頓涅茨克州緊急服務辦公室發言人維羅尼卡·帕哈爾周六表示，救援人員已從斯拉維揚斯克一座公寓樓的廢墟下挖出了一名婦女的屍體，並在繼續搜尋另外4人。

烏克蘭通訊社早些時候曾宣布，俄羅斯軍隊14日對該市至少發射了7枚導彈，其中6枚擊中居民區，還有1枚擊中了一個公園。

烏克蘭內政部表示，此次襲擊導致34棟住宅樓、20座私人住宅、基礎設施材料以及12輛汽車受損。

烏克蘭總統澤連斯基在社交平台Telegram的個人主頁上發布了一段視頻，並稱這是斯拉維揚斯克（烏克蘭東部最大城市之一）受到的轟炸，這段視頻說道，“俄羅斯人殘忍地轟炸了斯拉維揚斯克，並襲擊了當地的房屋，不幸的是還有人員傷亡。”

澤連斯基指出，“在光天化日之下殺人的俄羅斯露出了它的真面目”，並強調稱，將會追究一切形式的恐怖主義的責任，他們絕不會在自己的土地上留下任何俄羅斯和敵人的痕跡卻讓他們逍遙法外。

另一方面，頓涅茨克地方當局表示，烏克蘭針對亞西諾瓦塔亞市的轟炸，造成了4人死亡、10人受傷。