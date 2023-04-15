紐約時報：燒錢的中國足球也燒毀了習近平的足球夢

中國足球

2012年2月19日，中華人民共和國副主席習近平在訪問愛爾蘭都柏林克羅克公園體育場時踢足球。外電評論，金錢腐蝕了習近平的足球夢，多年來中國足球毫無長進。

為了向中共領導人習近平的足球夢表忠，富商巨賈們紛紛大舉砸錢挹注，但過度投資難以回本，加上足壇貪腐醜聞一再曝光，當錢燒光也燒毀了習近平的中國足球夢。

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《紐約時報》報導說，這些誇張的燒錢包括，動用巨資收購歐洲足球隊的全部或部分股權，中國頂端的富豪和企業大手筆投資球隊，還有動輒八位數轉會費吸引從未考慮在中國發展的球星全都跑來中國。

象是江蘇足球俱樂部的老闆是中國口袋最深的富豪之一，2021年初，他的球隊在贏得中超聯賽冠軍僅幾個月後就宣告解散。

好比出手闊綽的房地產開發商恆大陷入財務危機之後，廣州足球俱樂部遭受降級恥辱，頂級的外國球員抱怨拖欠薪水、不守承諾，他們收拾行李，在終止合約後回國。

上海體育學院經濟管理學院教授劉東鋒表示：“站在各支球隊的角度算一下成本和收入，這根本是不可持續的。”

於是當錢燒光中國足球夢破滅，中國男足低迷不振。

更是中國足球夢的高度期望和極大失望的具體指標，目前全球排名中國男足落後於阿曼、烏茲別克和加蓬等國，牢牢困於實力平庸、可有可無的狀態。

《紐約時報》引述中國體育內幕網站負責人德雷爾（Mark Dreyer）表示，中國男足的未來“如果有什麼不同的話，那就是按照現在的情況，它只會變得更糟。”

何況近來領導中國足壇的高層紛紛因貪腐中箭落馬，中國足球的前景更雪上加霜。

就連向來極力替當局辯護的《環球時報》前總編輯胡錫進也狠批，中國足球燒了大量的錢，出現各種醜聞，“獻給國人的儘是賽場上的屈辱”，“爛到根了”。

中國國家體育總局局長高志丹出面喊話：“針對足球領域出現的嚴重問題，我們一直在深刻反思。”但中超新賽季即將開始，具體時間還沒敲定，不過參賽球隊數已確定不增反減。

包括先前宣布引進馬斯切拉諾（Javier Mascherano）和拉韋齊（Ezequiel Lavezzi）等阿根廷球星的河北隊，以及曾獲國際足球總會（FIFA）評定“孕育出最早足球形式”的淄博蹴鞠隊，都宣布新球季退賽。

無論聯賽最終何時開始，中超的規模縮小凸顯中國宏大雄心又開倒車。