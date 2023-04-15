華日：中國試圖書寫抗疫史 重塑國人新冠記憶

華爾街日報說，在宣布抗擊新冠疫情取得勝利兩個月後，中國政府試圖塑造國人對這場疫情的記憶，不公開疫情影響的相關數據，並查禁不認同政府抗疫功績的人。

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《華爾街日報》4月13日刊文說，該報查閱發現，中國30多個省、市或區，通常每季度發布一次的屍體火化數量的官方報告要麼消失了，要麼沒有按時更新。有一個城市甚至抹除了2020年初以來的相關記錄。

“不忘記 不原諒”

最近幾周，中國政府一直在阻撓上海紀念封控一周年的紀念活動，2022年3月上海開始封控的短視頻，連同其他許多相關內容的社交媒體帖子，被很多當地人轉發後遭刪除。

上個月，上海普通市民開始在社交媒體上轉發一年前收到的封控通知，打破了此前對政府防疫政策的沉默。一些人在帖子中直言：“不忘記；不原諒。”

上海前法租界一家私人畫廊以封控期間生活為主題的畫展在今年3月下旬意外關閉，展出方沒做任何解釋。

三大航空公司

上海證券交易所官方網站最近公布的年報中，一些企業根本不提新冠疫情或新冠病毒，即使清零政策讓這些企業蒙受了財務損失

中國三大航空公司談到財務虧損時，未將疫情列為原因，稱其虧損是由地緣政治衝突或高油價造成的。

這三家航空公司和上海證券交易所均未回應該報的置評請求。中國國家網信辦和上海市公安局等負責民政、網絡空間和公安的政府機構也未回應置評請求。

該報指出，中共過去也曾通過控制信息抹去歷史，例如，許多中國年輕人要麼對1989年六四天安門事件知之甚少，要麼接受了政府的說法，認為是一場為了維護社會安定而必須予以撲滅的風波。

聖安東尼奧三一大學(Trinity University)歷史學家吉納-塔姆（Gina Tam）表示，中共為了塑造公眾對其抗疫政策的記憶而採取的行動，體現出該黨不願意完全正視有損其形象的歷史。

刪除火化數據

流行病學家估計中國死於新冠感染的人數在100萬到150萬之間。中國衛生部門公布的死亡人數只有大約8.4萬人，其中大部分發生在取消清零之後。中國政府表示，這些數據不包括最近在醫院外死亡的人。

《華爾街日報》查到去年第四季度中國10多個城市的火化數據是空白的。該報說，遺體火化數據的缺失讓估算難度大增。

南京市從2020年第一季度以來，發布的每一份報告都刪除了遺體火化數這一項目。另一些地方則推遲了發布報告，也沒說明何時公布這些數據。

中國民政部和南京市有關部門都未回應華爾街日報的置評請求。

習近平於今年2月份宣布抗疫取得勝利說，中國創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。