賴清德："如果中國對台發動戰爭 將掀起全球性災難 中國也難以承受"

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兩岸關係緊張之際，台灣民進黨提名總統參選人賴清德4月15日周六表示，"戰爭沒有贏家，如果中國對台灣發動戰爭，將掀起全球性災難，中國也難以承受"；路透社援引賴清德表示，"台灣要增強國防力量，扮演第一島鏈關鍵角色，保護台灣、印太及維護世界和平"。

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綜合中央社及路透社報道，台灣民進黨主席賴清德投入2024總統大選，周六從台南出發，授旗給台南市信賴台灣之友會等聯合後援會。

賴清德表示，2024選舉太重要了，攸關台灣未來、後代子孫幸福及印太地區和平穩定。他說，台灣位處印太第一島鏈關鍵位置，印太人口超過40億人，GDP佔全球6成，是全世界經濟發展最快速的地區，也是地緣政治變化最嚴厲地區，台灣要扮演關鍵角色。

賴清德說，民進黨過去為民主打拚，未來會為和平奮門。和平無價，戰爭沒有贏家，希望中國清楚了解，如果對台灣發動戰爭，台灣直接受害，但掀起全球性災難，中國也難以承受，中國應該善待台灣，否則如何報答台商數十年來在中國的投資建設及解決問題。

賴德德說，中國沒有放棄武力犯台，台灣要持續增強國防力量，隨時做好準備。他說，沒人要主動攻打、侵略、佔領中國；即使中國對台灣文攻武嚇，台灣也不會改變和平立場及放棄和平機會。

賴清德表示，基於對等尊嚴原則，台灣將自信地和中國展開交流合作，增進彼此了解、諒解、和解，經由合作達到和平，保護台灣、印太及維護世界和平。

賴清德並表示，拚經濟是未來施政重心，將推動加入區域經濟，和理念相同國家簽訂雙邊貿易協定、投資保障協定，讓台灣企業融入新的產業鏈，立足台灣，布局全球，行銷全世界，且在氣候變遷、地緣政治變化、新冠疫後經濟復蘇下，讓台灣永續有韌性。