馬克龍簽署備受爭議的退休改革法案 下周一發表電視講話

法國/退休改革/罷工

法國總統馬克龍4月15日周六簽署備受爭議的退休改革法案，法案文本已在法國官方公報刊發，成為新的法律，法國法定退休年齡從62歲提高到64歲。新的法律招致工會及反對黨強烈指責。馬克龍將於下周一向法國民眾發表電視講話。各工會醞釀在5月1日勞動節舉行更大規模反對退休改革的抗議行動。

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法新社消息，在法國憲法委員會通過退休改革法案幾小時後，總統馬克龍即簽署了該法案。而在憲法委員會通過議案後，法國工會聯合會呼籲馬克龍不要簽署這項法案，大批示威者也前往巴黎市政廳附近聚集，抗議法案獲得通過。

法國勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）周六表示，退休改革法案獲得法國憲法委員會批准後，法律將依照最初計畫於9月1日生效。

法國總工會CGT 秘書長索菲·比內周六譴責頒布退休改革法案是一項“可恥”的決定；法國民主勞工聯合會(CFDT）秘書長勞倫特·伯傑則對“蔑視勞動者”的做法表示遺憾。

法國工人力量總工會(FO)代表弗雷德里克·蘇約(Frédéric Souillot） 表示：“這種速戰速決的方式是挑釁行為。”

法國社會黨（PS）第一書記福爾對政府“輕視態度”和“過分舉動”表示遺憾，他稱將退休年齡從62歲提高到64歲是對民主的踐踏。

總統府愛麗舍宮宣布，總統馬克龍將在下周一晚間向法國民眾發表電視講話，以平息不滿。

法國政府發言人奧利維爾·韋蘭 (Olivier Véran) 以失業率和稅收下降為例表示，"應該看到退休改革法案積極的一面。

總理博爾內周六在馬克龍領導的政黨復興黨全國委員會上，表示了政府將繼續推進改革的決心。博爾內表示：“我們決心加速進行退休制度之後的改革。博爾內表示，我們要建設一個充分就業、保證平等機會並為公眾健康及教育而大膽行動的法國。

工會方面已經拒絕下周二前往愛麗舍宮與馬克龍會談。各工會正在醞釀籌備在5月1日勞動節舉行更大規模反對退休改革的抗議行動。