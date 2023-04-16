人權律師余文生及妻許艷被以尋釁滋事罪刑拘 法廣致電八角派出所無人接聽

中國/余文生/許艷

中國人權律師余文生及妻子許艷被以尋釁滋事罪刑事拘留。據報余文生被北京八角派出所口頭傳喚後失聯，法廣今天16日致電八角派出所試圖確認這個消息，未獲接聽。

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據維權網15日報道，當天有朋友接到余文生兒子的電話，說：他父母（余文生和許艷）被刑事拘留。

另一個消息來源說，余文生和許艷於2023年4月13日16時30分左右被口頭傳喚到北京八角派出所，此後便再也聯繫不上。

法廣今天4月16日北京時間下午15點半左右致電北京八角派出所，試圖確認這個消息，但無人接聽電話。

在德國外長貝爾博克訪問北京，對中國的人權狀況表示關注之際，傳出余文生和許艷被中國當局拘留的消息。

歐盟駐中國代表團4月14日在推特上說，“余文生和許艷在前往歐盟駐華代表團的路上被中國當局拘留。王全璋、王宇和包龍軍在家中被軟禁”。“我們要求立即無條件釋放他們，並已向外交部提出交涉，堅決反對這種不可接受的做法”。

據維基百科介紹，余文生，1967年出生在北京，北京商務律師，曾代理多起 法輪功 學員和“709大抓捕”多位維權律師案。2018年1月被當局註銷律師證，並因倡議修憲改革而被捕，當年4月19日被控“煽動顛覆國家政權罪”，家屬憂心他在牢中遭酷刑。美、德、荷等多國呼籲北京當局釋放他，國際特赦組織緊急呼籲營救良心犯。時任德國總理默克爾2018年5月24日訪問中國時曾會見余妻許艷。2021年2月余文生獲 馬丁·恩納爾斯人權捍衛者獎 。