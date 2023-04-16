李尚福抵達莫斯科 普京立即與他會面

俄羅斯/中國/軍備

中國國防部長李尚福周日抵達莫斯科訪問，當天俄羅斯總統弗拉基米爾-普京就與他舉行了工作會議。之前中國宣布此次訪問時並沒有透露普京與李尚福的會面。

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路透社今天4月16日發自莫斯科的消息說，塔斯社援引克里姆林宮發言人佩斯科夫的報道了普京與李尚福在莫斯科會面的消息。而北京兩天前宣布李尚福將訪莫斯科時，僅說他將與俄羅斯國防官員會面，沒有提到普京與他的會面。

克里姆林宮發言人佩斯科夫告訴塔斯社，有關普京總統與李尚福部長這場工作會議的細節將在晚些時候公布。

習近平剛於3月在莫斯科與普京會了面。自2022年2月莫斯科派遣數萬大軍入侵烏克蘭以來，俄羅斯和中國已宣布建立"無上限"的親密夥伴關係，並決定加強兩國在經濟、政治和軍事的緊密聯繫。

基輔一名高級官員周五說，烏克蘭部隊在俄軍用於烏克蘭戰爭的俄制武器中發現越來越多的中國部件。但是中國一直否認向俄羅斯提供軍事裝備。

由於李尚福在出任中國國防部長之前，曾任中央軍委裝備發展部長，主管軍備彈藥等物資，並在2018年因向俄羅斯供應武器而被美國政府列入制裁清單。

這次李尚福首次以國防部長的身份訪問俄羅斯，背景是在烏克蘭大反攻之前，俄烏都努力籌集軍需彈藥。因此，外界尤其擔心李尚福此訪的目標，是向俄羅斯侵略者提供致命武器。