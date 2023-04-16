李尚福會晤普京強調中俄"穩固"關係 普京稱讚俄中軍事合作

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正在莫斯科訪問的中國國防部長李尚福4月16日周日在克里姆林宮與俄羅斯總統普京會晤，李尚福在會晤中讚揚中國與俄羅斯“牢固”關係"超越了冷戰時代軍事政治聯盟"；普京則稱讚俄中的軍事合作。

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法新社消息，俄羅斯電視台對普京會晤李尚福進行了報道，據俄方的翻譯，李尚福在會晤中表示，"我們保持着非常牢固的關係，(這種牢固的關係）超越了冷戰時代軍事政治聯盟，中俄關係"非常穩固"。

李尚福並說：中國與俄羅斯的關係“已經進入了一個新時代”。

李尚福向普京表示： “這是我就任國防部長以來首次外訪，我特地選擇了俄羅斯，以強調兩國關係的特殊性和戰略上的重要性”。

俄羅斯國防部長謝爾蓋紹伊古也出席了這次會晤。

普京則是讚揚俄中兩國之間的軍事合作。普京說："我們兩國關係在各個領域都有長足進展，在經濟、社會、文化和教育以及軍事領域。"

普京表示，"俄中正積極進行軍事部門之間的合作，定期互換信息，並在軍事技術合作領域進行合作，以及在不同地方進行聯合演習"。普京稱，“這是加強俄中關係高度信任和戰略性質的另一個關鍵領域”。

北京上周宣布李尚福將於16日至19日對俄羅斯進行正式訪問時指出，訪問期間李尚福將與俄羅斯軍隊領導人舉行會談，並參訪俄軍事院校，當時沒有提到他將會見普京。

中國國家主席習近平上個月在莫斯科與普京會晤。

自從去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，莫斯科和北京已經採取行動進一步加強兩國經濟、政治和軍事關係。

法新社稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，北京一直宣布中立，但從未譴責過俄羅斯的入侵。 習近平也從未與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。