盧拉指控美歐拖延烏克蘭戰爭令人吃驚

盧拉訪中之後訪阿聯酋

巴西總統盧拉結束對中國訪問後訪問阿拉伯聯合酋長國。2023年4月15日： 盧拉和阿拉伯聯合酋長國總統謝赫-穆罕默德-本-紮耶德-阿勒納哈揚在官方招待會上視察阿聯酋榮譽衛隊。

巴西總統盧拉周日稱，他與中國和阿聯酋討論了三國聯合調停烏克蘭戰爭事宜，同時指控美歐在拖延戰爭。美國對此很氣憤。

廣告 繼續瀏覽後續

盧拉周六結束訪問中國後來到了阿聯酋。他在北京指控“美國在鼓勵”烏克蘭戰爭，在阿聯酋，盧拉指控美國和歐洲在拖延戰爭，繼續對侵略者和被侵略者不作區分。

盧拉稱，這場戰爭是由於“俄羅斯和烏克蘭兩國的決策”挑起的。

盧拉對媒體稱：“普京總統沒有採取任何行動制止戰爭，澤連斯基總統也沒有採取任何行動制止戰爭。”

盧拉話鋒一轉，矛頭對準西方：“歐洲和美國繼續支持戰爭進程，他們必須坐在談判桌前說一句：夠了!”

盧拉表示他已向阿聯酋總統穆罕默德·本·紮耶德·阿勒納哈揚以及中國國家主席習近平建議，成立一個多國集團來調解俄烏衝突。

盧拉稱，“G20為應對經濟危機而組建，現在，應該組建另外一種形式的G20來終結這場戰爭，恢復和平”。

盧拉稱，“昨日我和阿聯酋總統談論的是戰爭，我和習近平談論的是戰爭，我認為我們正在會晤的是一群寧願討論和平而不願討論戰爭的人。”

盧拉曾於2003-2010擔任巴西總統，今年元月東山再起，再次當選總統。盧拉稱巴西“重返國際舞台”，希望他的國家在俄烏戰爭中扮演調停者角色。

盧拉訪問中國時受到習近平的隆重款待，盧拉訪問中國時發表的有關俄烏衝突的言論以及質疑為什麼所有國家都用美元交易，批評者看來明顯是在迎合北京，尤其其不區分誰是烏克蘭戰爭的發動者誰是受害者的立場更引起外界質疑。

盧拉口中的烏克蘭戰爭更像是美國發動的戰爭，他在中國說，“美國必須停止鼓勵這場戰爭，一切應從和平開始。”

盧拉在阿聯酋的表述更進一步，對普京和澤連斯基各打一棒，稱他們對戰爭均負有責任。

西班牙歐洲通訊社報道，美國政府對盧拉有關華盛頓的言論感到氣憤，美國官員表示，美國沒有施壓巴西不要發展與中國的關係或者在美中之間選邊站，美國官員認為盧拉最有問題的說法是，華盛頓是結束烏克蘭戰爭的障礙，而中國和俄羅斯則是將結束戰爭的國家。

盧拉對中國之行很滿意。他訪問中國時簽署了一系列貿易合同，他表示與北京達成了價值相當於100億美元的協議。

盧拉接受央視採訪時還說，他常看中國足球聯賽轉播，沒想到這番話引起熱議，網友調侃：這有點哪壺不開提哪壺啊。