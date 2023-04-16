習近平派夏寶龍去香港撫平“傷疤”

中共大員赴港強化國安教育

2023年4月15日，中國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在香港的國家安全教育日開幕式上講話。他稱，遊行不是表達利益訴求的唯一方式。

香港近年的遭遇，倒是有北京的高官時時以另外一種方式向外界提醒。

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全國政協副主席、中國國務院港澳辦公室主任夏寶龍4月13日抵港“考察”，4月15日出席“全民國家安全教育日”，他在開幕典禮致詞說，“‘條例風波’這場港版‘顏色革命’雖然沒有得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的‘傷疤’，是我們永久的痛，有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的。”

有網友“借力打力”，“是啊，香港的傷疤不是北京拿刀子割的嗎？有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的”。

2019年，香港爆發“反送中”，持續半年之久，“反送中”最先因為港府要修法，把“逃犯”送審中國大陸，港人意識到“一國兩制”以及香港的司法獨立因此面臨危險，於是爆發規模巨大的抗議運動。港人的訴求後來擴大到要求“直選”，這其實是為鋪墊香港回歸中國的『中英聯合聲明』指出的前景，結果遭到北京“秋後算賬”，中國人大取代香港立法會制定港版國安法，把不少泛民人士抓去審判，獨立媒體或關或停，許多人逃離了香港，昔日的“東方明珠”“自由港”失去了顏色。

夏寶龍是中國國家主席習近平授意來港的，他致詞時先講習近平去年視察香港時希望“家和萬事興”，“香港不能亂也亂不起”，“習主席關懷香港”，然後夏寶龍代表大家說：“這是全體香港人民的共同心聲。”

香港近日風景與昔日大不同，中央大員抵港，在鎮壓“顏色革命”中有功的前警察頭子、現在的香港特首李家超帶頭，在正式講話中一口一個尊稱夏寶龍“主席”，夏寶龍笑納。有網友說，“全國政協主席是王滬寧，夏寶龍是副主席，他也不害怕人家說他僭越？”

這位副主席講起話來有點笑裡藏刀，稱港版“顏色革命”沒得逞，香港需要時刻警惕“街頭暴力”捲土重來，他警告說，“遊行不是表達利益訴求的唯一方式。”警惕“軟對抗”暗中作亂，警惕海外亂港活動倒灌香港，特別是一些反中亂港活動打着所謂人權、自由、民主、民生的幌子，極具迷惑性，切不可掉以輕心。

香港在2020年年中實施『港版國安法』之前，是中國大陸唯一一塊自由自治的特別行政區，像所有的開放社會一樣，遊行示威年年有，常常有，連續三十年舉行盛大的燭光晚會，紀念八九六四犧牲的英烈。北京控制香港後，很少允許港人“遊行示威”了，當局說這是“街頭暴力”，而公開批評當局的聲音，被稱為“軟對抗”，自由媒體基本絕跡了，『蘋果日報』創始人黎智英被判重刑，大牢囚禁。習近平的欽差夏寶龍應該高枕無憂了，為什麼還要警告香港“切不可以掉以輕心？”

有人評論說，北京當局不希望在中國大陸旁邊有一盞自由的明燈，讓香港“人權”“法治”“民主”的理念傳染大陸，現在當局得手了，但還是擔心港人總記着過去自由的時光。怎麼辦？

夏寶龍致詞時說了一句大實話：他“希望香港天天辦會展、搞創科、拼經濟、跑馬、跳舞、炒股、搵大錢”。

港人本來不太關心政治，勤勞，賺錢是正道，這本來是他們以前的日常，後來在北京的壓力下，他們僅僅有了一些不滿和訴求，而且那也不過是要求“維持現狀”，他們害怕失去“一國兩制”，結果北京把承諾五十年不變的資本主義制度提前25年收回了。

夏寶龍繼續致詞，希望香港“要繁榮昌盛，不要凋敝衰敗”，這話至少吐露了一點實情，今天的香港失去了昔日的繁榮昌盛。至於自由的程度，每況愈下。

根據美加兩國智庫2月初公布的最新『全球人類自由指數』排名，香港排名繼續下跌，跌至全球第34位。研究報告指出，中共打壓港人自由，破壞“一國兩制”，令香港成為十三年間自由度十大惡化地區之一，若非疫情令其他地區自由度下跌，香港跌幅會更嚴重，預料未來排名會繼續下滑，直指香港墮入暴政是一個悲劇。