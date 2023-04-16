習近平派夏寶龍去香港撫平“傷疤”
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香港近年的遭遇，倒是有北京的高官時時以另外一種方式向外界提醒。
全國政協副主席、中國國務院港澳辦公室主任夏寶龍4月13日抵港“考察”，4月15日出席“全民國家安全教育日”，他在開幕典禮致詞說，“‘條例風波’這場港版‘顏色革命’雖然沒有得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的‘傷疤’，是我們永久的痛，有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的。”
有網友“借力打力”，“是啊，香港的傷疤不是北京拿刀子割的嗎？有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的”。
2019年，香港爆發“反送中”，持續半年之久，“反送中”最先因為港府要修法，把“逃犯”送審中國大陸，港人意識到“一國兩制”以及香港的司法獨立因此面臨危險，於是爆發規模巨大的抗議運動。港人的訴求後來擴大到要求“直選”，這其實是為鋪墊香港回歸中國的『中英聯合聲明』指出的前景，結果遭到北京“秋後算賬”，中國人大取代香港立法會制定港版國安法，把不少泛民人士抓去審判，獨立媒體或關或停，許多人逃離了香港，昔日的“東方明珠”“自由港”失去了顏色。
夏寶龍是中國國家主席習近平授意來港的，他致詞時先講習近平去年視察香港時希望“家和萬事興”，“香港不能亂也亂不起”，“習主席關懷香港”，然後夏寶龍代表大家說：“這是全體香港人民的共同心聲。”
香港近日風景與昔日大不同，中央大員抵港，在鎮壓“顏色革命”中有功的前警察頭子、現在的香港特首李家超帶頭，在正式講話中一口一個尊稱夏寶龍“主席”，夏寶龍笑納。有網友說，“全國政協主席是王滬寧，夏寶龍是副主席，他也不害怕人家說他僭越？”
這位副主席講起話來有點笑裡藏刀，稱港版“顏色革命”沒得逞，香港需要時刻警惕“街頭暴力”捲土重來，他警告說，“遊行不是表達利益訴求的唯一方式。”警惕“軟對抗”暗中作亂，警惕海外亂港活動倒灌香港，特別是一些反中亂港活動打着所謂人權、自由、民主、民生的幌子，極具迷惑性，切不可掉以輕心。
香港在2020年年中實施『港版國安法』之前，是中國大陸唯一一塊自由自治的特別行政區，像所有的開放社會一樣，遊行示威年年有，常常有，連續三十年舉行盛大的燭光晚會，紀念八九六四犧牲的英烈。北京控制香港後，很少允許港人“遊行示威”了，當局說這是“街頭暴力”，而公開批評當局的聲音，被稱為“軟對抗”，自由媒體基本絕跡了，『蘋果日報』創始人黎智英被判重刑，大牢囚禁。習近平的欽差夏寶龍應該高枕無憂了，為什麼還要警告香港“切不可以掉以輕心？”
有人評論說，北京當局不希望在中國大陸旁邊有一盞自由的明燈，讓香港“人權”“法治”“民主”的理念傳染大陸，現在當局得手了，但還是擔心港人總記着過去自由的時光。怎麼辦？
夏寶龍致詞時說了一句大實話：他“希望香港天天辦會展、搞創科、拼經濟、跑馬、跳舞、炒股、搵大錢”。
港人本來不太關心政治，勤勞，賺錢是正道，這本來是他們以前的日常，後來在北京的壓力下，他們僅僅有了一些不滿和訴求，而且那也不過是要求“維持現狀”，他們害怕失去“一國兩制”，結果北京把承諾五十年不變的資本主義制度提前25年收回了。
夏寶龍繼續致詞，希望香港“要繁榮昌盛，不要凋敝衰敗”，這話至少吐露了一點實情，今天的香港失去了昔日的繁榮昌盛。至於自由的程度，每況愈下。
根據美加兩國智庫2月初公布的最新『全球人類自由指數』排名，香港排名繼續下跌，跌至全球第34位。研究報告指出，中共打壓港人自由，破壞“一國兩制”，令香港成為十三年間自由度十大惡化地區之一，若非疫情令其他地區自由度下跌，香港跌幅會更嚴重，預料未來排名會繼續下滑，直指香港墮入暴政是一個悲劇。