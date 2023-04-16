聯合國人員在蘇丹衝突中遇害：古特雷斯稱必須將責任者繩之以法

蘇丹/聯合國/衝突

2021年政變奪權的蘇丹軍事將領之間爆發武裝衝突，造成包括3名聯合國工作人員在內超過50名平民死亡。聯合國秘書長古特雷斯發言人4月16日周日表示，必須儘快將造成三名聯合國工作人員喪生的責任者繩之以法。法國外交部周日發表聲明對聯合國人員遇難表示遺憾，並呼籲各方立即停火。安理會周一將召開閉門會議討論蘇丹局勢。

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法新社消息，古特雷斯發言人杜加里克周日在一份聲明中表示，聯合國秘書長強烈譴責造成平民及聯合國人員傷亡的衝突，必須對責任者繩之以法。據外交消息人士表示，聯合國安理會將於周一召開閉門會議，討論蘇丹局勢。

法國周日也對聯合國世界糧食計畫署和非政府組織的幾名人道工作者在蘇丹內亂衝突中遇難表示遺憾。法國外交部周日發出聲明，再次呼籲蘇丹各派盡一切可能結束戰鬥並防止任何升級”，法國同時呼籲充分尊重並保護人道主義工作人員的安全。

蘇丹武裝部隊與快速支援部隊，上周末開始，在首都喀土穆等多地突發武裝衝突，雙方周日持續激戰。醫生組織說，增至最少56人死亡，近600人受傷。

聯合國特別代表證實，世界糧食計畫署三名工作人員，在蘇丹的衝突中喪生，聯合國對此感到震驚，並暫停糧食署在當地的工作。

蘇丹政府軍周日宣布，同意聯合國提議開設安全的人道走廊，用於疏散傷者等目的。

法新社報導，蘇丹政府軍還提到，人道走廊開設時間將從國際標準時間14時起維持3個小時。

快速支援部隊也發布聲明說，已經同意開設人道走廊，儘管他們聲稱開設時間會持續4個小時。

聯合國秘書長蘇丹事務特別代表、聯蘇綜合援助團團長佩爾特斯（Volker Perthes）周日強烈譴責蘇丹暴力衝突，並重申平民和人道主義援助人員“不應成為襲擊的目標”。

聲明指出，世界糧食計畫署的三名僱員15日在蘇丹北達爾富爾州卡布卡比亞（Kabkabiya）執行任務時因衝突爆發而殉職，另有兩人受傷。

另有報道稱，在達爾富爾地區的多個地點，聯合國及其他人道主義機構的駐地房舍成為趁亂打劫的目標。佩爾特斯對此表示極度震驚，並稱這些反複發生的暴力行為擾亂了救生援助的提供，“這些行為必須停止”。