G7外長會議日本開幕 確認台海和平穩定的重要性

七國集團/台海局勢/日本/歐盟

七國集團外長會議4月16日周日晚在日本長野縣輕井澤町開幕，日本外務大臣林芳正主辦工作餐會，討論議題包括中國在台灣周邊加強軍事演習等，並確認台海和平穩定的重要性。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，歐盟希望緩和台海緊張局勢，任何以武力改變(現狀）都是不可接受的”。

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綜合法新社及日本產經新聞報導，G7外長會議周日晚開幕，美國國務卿布林肯、法國外交部長科隆納等G7各國外長出席。林芳正作為主席舉辦工作晚餐會，與會人士邊共進晚餐邊討論，針對涵蓋中國、朝鮮在內的印度太平洋地區局勢進行意見交換，一致同意反對以武力片面改變現狀的企圖。

有關對中國的關係，林芳正強調，已直接表明G7的憂慮，要求中國身為國際社會有責任的一員，在全球性的課題上進行合作，建立具建設性且穩定性關係。

報導說，對此，出席的G7各國外長持相同的看法。會上也確認了台灣海峽和平穩定的重要性。

歐盟外交與安全政策高級代表、歐盟委員會副主席博雷利因新冠檢測呈陽性，透過視頻與會。博雷利表示，“我們希望看到台灣海峽的和平與穩定”。博雷利說，“歐盟的立場是一個中國政策，我們尊重並將繼續支持這一立場，但我們也希望緩和緊張局勢，任何以武力改變(現狀）都是不可接受的”。

針對朝鮮宣布13日試射了新型固態燃料洲際彈道導彈（ICBM），林芳正表示深感憂慮。G7強烈譴責朝鮮不斷發射彈道導彈的行徑。

G7外長會議17日周一將針對俄羅斯侵略烏克蘭的局勢進行討論，預料將確認對俄羅斯採取更嚴厲的制裁措施以及持續支援烏克蘭的方針。

G7外長會議18日閉幕，林芳正將於18日中午出席記者會，說明會議成果並公布G7外長聯合聲明。