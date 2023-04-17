中國籃球也涉打假球 網絡熱搜很關注

中國/籃球/假球

4月14日晚，CBA(中國職業籃球聯賽)季後賽12進8比賽，上海男籃108-104戰勝江蘇男籃。江蘇男籃在比賽最後時刻連續出現5次低級失誤，引發球迷質疑。比賽結束之後，“假球”“江蘇男籃最後時刻連續失誤”等關鍵詞衝上微博熱搜榜。中國籃協今日凌晨發布通報回應球迷質疑，但稱是消極比賽而避提“假球”。

廣告 繼續瀏覽後續

據星島日報今天報道此假球賽時稱是CBA爆史上最“假”的一場比賽。並稱球迷差不多一致認為這是一場“假球”，可能涉及賭球，或有幕後交易。有球迷表示，中國男籃或也需要和男足一樣，“來一場打腐風暴了”。

據該報道，有球迷把這場比賽的最後三分鐘視頻發到了互聯網，稱其為“CBA史上最假的一場比賽”。由比賽視頻可以看到，江蘇男籃在最後1分36秒時還手握4分領先優勢的情況下，但就突然連續出現多次失誤，包括底線發球直接給了對手被上海隊形成反擊、外援後場背後運球竟運到了屁股上失誤被搶斷、前場進攻被搶斷反擊、外援帶球掉球導致回場違例等。江蘇男籃在形勢大優的情況下被對手連得10分，最終以4分之差輸掉了比賽。

據該報道，中國籃球協會紀律與道德委員會17日發布公告稱，消極比賽屬實，上海久事與江蘇肯帝亞被取消本賽季參賽資格。