全球 6國20城聲援「47人」案等政治犯　國安法陰霾下戴面具參與

香港/政治

作為香港最大宗國安法案件的民主派「47人」初選案，今(17日)早進入第11周審訊，而在剛過去的周末和周日，來自英澳等六國共20個城市的海外港人以默站等方式聲援受審的政治犯。由於有港人在海外發表被指「港獨」言論而在返港後被警方以國安法罪名拘捕，不少地方的參與者均獲派白色面具或以物蒙面，主辦者表示，這象徵香港在國安法下，任何人均須面對政治檢控風險。前學者鍾劍華直言，情況十分可惜，意味港人身處海外亦無法盡享自由空間。

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上述聲援行動的最後一站是在下周日(23日)下午於英國首都倫敦舉行的默站，按過往紀錄，倫敦的參加者一般是英國各地之冠。根據有上載聲援消息到社交平台的港人組織資料顯示，在剛過去的周末和周日(15日丶16日)，各地的參加者由加拿大卡加利的二十多人到英國諾定鹹的二百多人不等，但更多城市的參加者人數約在50人左右，他們手持47名民主派初選案被告的照片默站以示支持。

但在美國加州，參加者剔除了四名轉作控方證人的被告，而換上壹傳媒創辦人黎智英丶前支聯會副主席鄒幸彤等其他國安法政治犯的肖像，並呼籲港府釋放所有政治犯。

這次「初選無罪 - 聲援香港47人案聯合行動」由英國的港人組織發起，共有十個城市響應，是有最多城市參加的國家，包括列斯丶曼徹斯特丶雷丁丶薩頓丶布里斯托及愛丁堡，而伯明翰則以擺設攤位及呼籲「香港大笪地」墟市活動參加者寫信給英國國會議員，促請英政府關注香港的政局和初選案。「Birmingham HongKongers」成員JK表示，派出500張單張，聲言身處海外的港人有責任為在港的港人發聲，因為後者已無法發聲。而在薩頓，組織者之一的「藝文社」，亦收集了超過二百封信給國會議員，希望英國政府關注事件，其中約三份之一併非由港人撰寫。

其次最多城市參與的國家是澳洲，共有五個城市響應，分別是悉尼丶布里斯班丶阿德萊德丶墨爾本及珀斯；另外，美國的紐約和加州，加拿大的溫哥華和卡加利，荷蘭首都阿姆斯特丹，以及台灣亦在過去兩日舉辦默站活動，以表達對遭受政治逼害的47人以至其他在囚「手足」(2019年反修例運動參與者的昵稱)的支持和聲援。

參與城市除默站外，亦解釋「47人」初選案的問題丶高唱或播放反修例歌曲《願榮光歸香港》，例如列斯在行動中便手持「SAVEHK47」大字呼籲大眾關注，觸發不少人共鳴。諾定鹹港人組織「Nottingham Stands With Hong Kong」表示，除讓人關注47人案外，活動更希望向當地人指出中共打壓及政治迫害的嚴重性，讓「世界看到中共港共的可恥及醜陋」。

阻嚇: 港生日本發帖涉港獨 回港後遭國安法罪名拘捕

發起活動的英國港人組織建議其他國家的主辦者讓參加者戴上白色面具，以表達「任何人都可能成為香港47人」的信息；即使沒有戴上面具的，上傳照片至社交平台時，亦會對參加者的人臉進行模糊化處理，以免日後返港時被追究。

早前曾傳出有在英港人回港後被警方查問海外涉及「港獨」言論，最近案例是一名在日本留學的香港女學生3月返港辦理更換身份證時被警方拘捕，據其日籍男友表示，警方以她在臉書上發表香港獨立言論拘捕她，指她涉嫌觸犯煽動分裂國家罪，觸發國安法的域外法律效力在全球生效的憂慮，披露此事又一直關注中港人權的日本東京大學教授阿古智子認為，事態十分嚴重，暫時不會前往中國和香港。

身處英國的理工大學前社會學者鍾劍華表示，事件明顯是要阻嚇海外港人在海外參與社運活動，令他們有所顧忌和保持低調，因為不少人仍有回港探親或辦事的打算。他形容，情況十分可惜，就是港人已離開香港，卻仍受國安法威嚇，無法盡享海外的自由空間。但他希望，海外港人即使不公開參與社運，仍盡量向鄰居好友傳揚香港的事情。

不過，最近香港的台灣，其聲援行動參加者並無蒙面，他們昨在台北西門町於攝氏32度的天氣下丶手持「默站聲援丶初選無罪」標語，默站近兩小時。曾被中國關押五年的台灣非政府組織工作者李明哲是約五十名參加者之一，身穿黑衣的他向媒體表示，

議員反對財政預算案也可被當作顛覆國家政權，是最荒謬的地方，可見「一國兩制」已徹底死亡，中國卻還要以「一國兩制」統一兩岸，反問「台灣人要過香港現在的這種日子嗎？還是保護台灣現在的民主自由？」。

各地的活動除引起當地居民關注外，亦獲得部分議員支持，例如英國保守黨議員史古里（Paul Scully音譯）便出席薩頓的聲援行動，他更向港人保證，會把活動信息傳揚，並繼續在議會為港人發聲。

「47人案」緣起民主派在2020年的立法會選舉前進行民間初選，使民主派有更大可能取得立法會過半數議席，從而迫使港府更聽從民意，但中方官員認為，當中有人要無差別地否決財政預算案，是有意顛覆政權，警方國安處人員在2021年2月大舉拘捕53名參與初選的民主派人士，並控以《港區國安法》的「串謀顛覆國家政權罪」，案中多名被告自此還柙，「未審先囚」兩年多，其後在今年2月開審，審期90天。主辦組織認為，這是國安法實施後最大規模丶幾乎涵蓋全港民主派所有政治光譜代表人物的審訊，但國際社會的關注度卻逐步下降，於是發起聲援行動。