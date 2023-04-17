在俄羅斯進行“完全戰備狀態”下的軍事演習期間，普京對到訪的中國國防部長表示: 希望中俄兩軍加強聯合演訓

軍事

莫斯科 – 在俄羅斯對太平洋艦隊“完全戰備狀態”下突擊檢查的同時，中國國務委員兼國防部長李尚福訪問俄羅斯。俄羅斯總統普京希望加強中俄兩軍聯合演訓。普京對李尚福說：“我知道，您有一個很好的工作計畫，非常豐富的工作計畫”。普京表示，俄中正積極進行軍事部門之間的合作，定期互換信息，在軍事技術合作領域進行合作，並在遠東地區、歐洲、以及陸海空的不同戰區舉行聯合演習。一名美國政府高級官員警告，之前美國掌握的俄羅斯關於中國意圖的情報可能有，沒有跡象表明中國已決定向俄羅斯提供致命援助。

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俄羅斯正在進行“完全戰備狀態”下的軍事演習

俄羅斯國防部長紹伊古4月17日去克里姆林宮與俄羅斯總統普京會面。紹伊古向普京彙報了對俄羅斯太平洋艦隊突擊檢查的情況。

紹伊古在與普京會面時稱：“按照您的決定，對太平洋艦隊的突擊檢查從4月14日啟動。動用超過2.5萬名軍人、167艘軍艦與保障船——其中包括12艘潛艇、89架飛機與直升機。”

俄羅斯衛星通信社報道，紹伊古說：受檢部隊進入了“完全戰備狀態”。在設置的限制條件下，軍人們完成各種訓練和戰鬥任務，開展受控射擊和戰術演練，處理兵種協作的相關問題。

普京對紹伊古表示：突擊檢查第一階段確實過關了，檢查突然開展，水平很高。

俄防長介紹稱，目前，對太平洋艦隊的突擊檢查正處於第二階段——轉移至鄂霍次克海南部機動作戰並“查看水下情況”。期間還將檢查戰略導彈潛艇的戰鬥穩定性和開火準備情況。

俄國防部的檢查將從4月18日步入最終階段，將通過電子發射演練導彈打擊。按計畫，多艘戰略導彈艇將前往太平洋中部，對假想敵軍艦群開展模擬打擊。

普京對到訪的中國國防部長表示: 希望中俄兩軍加強聯合演訓。我知道，您有一個非常豐富的工作計畫

在俄羅斯對太平洋艦隊突擊檢查的同時，中國國務委員兼國防部長李尚福正在俄羅斯訪問，當地時間4月16日他與俄羅斯總統普京舉行了會談。

普京在會晤中提出希望。他說，俄中軍事合作在兩國關係中佔有重要地位，希望兩軍加強聯合演訓、專業交流等領域合作，不斷深化兩國戰略互信。

就中俄軍事關係的現狀，普京表示，俄中正積極進行軍事部門之間的合作，定期互換信息，並在軍事技術合作領域進行合作，並在遠東地區、歐洲、以及陸海空的不同戰區舉行聯合演習。他相信，這是加強俄中關係高度信任和戰略性質的另一個關鍵領域。

普京說：“我們一直在積極進行軍事部門之間的合作，定期互換對我們有益的信息，在軍事技術領域進行合作， ”

普京對李尚福說：“我知道，您有一個很好的工作計畫，非常豐富的工作計畫。”

根據3月22日發布的中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，中俄雙方將定期組織海上、空中聯合巡航和聯演聯訓，加強包括現有雙邊機制下兩軍各項交流合作，進一步深化軍事互信。

李尚福向普京表示，中方願同俄方一道，全面落實兩國元首共識，進一步密切兩軍戰略溝通，加強多邊協調配合，為維護世界和地區安全穩定作出新貢獻。李尚福表示，中俄關係已超越冷戰時期的同盟。而他特意選擇俄羅斯作為自己履新後的首次國外訪問，是希望強調兩國關係的特殊性和戰略意義。

中國外交部發言人汪文斌4月17日在例行記者會上重申，中俄雙方始終堅持不結盟、不對抗、不針對第三方的原則，發展相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係。中方願同俄方一道全面落實兩國元首達成的重要共識，推動兩國新時代全面戰略協作夥伴關係向前發展。

關於烏克蘭問題，汪文斌也重申，“我們在相關問題上的立場也是一貫、明確的，我們始終堅定致力於勸和促談，願繼續同國際社會一道，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。“

14日，中國國防部新聞發言人譚克非發布的信息說，訪問期間，李尚福部長將與俄軍隊領導人舉行會談，參訪俄軍事院校。譚克非表示，近年來，在兩國元首的戰略引領下，中俄兩軍關係持續保持高位運行，戰略溝通、聯合演訓、務實合作等取得新進展，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷充實戰略內涵。

美國政府高級官員警告: 情報可能有誤，沒有跡象表明中國已決定向俄羅斯提供致命援助

紐約時報報道，一名美國政府高級官員警告，沒有跡象表明中國已決定向俄羅斯提供致命援助，之前美國掌握的俄羅斯關於中國意圖的情報可能有誤。

這份情報指的是2月23日國家情報總監辦公室一份名為“觀察報告”的六頁文件。文件顯示，美國信號情報部門了解到，根據俄羅斯對外情報局的說法，中國的中央軍委“批准向俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供額外的致命性武器援助”。根據美國的報告，俄羅斯情報部門評估稱，中國“希望對交易保密，並準備將軍事援助偽裝成通過海運、鐵路和航空運送的民用設備”。

從文件看來，還不清楚中國人是否告訴俄羅斯人他們將要提供援助，或者俄羅斯人是否在監視中國人。

觀察報告不是最終的情報結論，而是彙編了在它發出前幾個小時情報機構收到的各種說法，其中一些來自單一信源，通常沒有深入的背景信息。

拜登政府指責中國可能向俄羅斯提供軍事支持，這是加劇北京和華盛頓之間緊張關係的幾個爭端之一。中國外交部稱這些指控是“無端猜測抹黑”。

俄羅斯輿論: 中俄兩國領導人之間達成的協議需要儘快履行

俄羅斯tsargrad電視台稱，中國國防部長對俄羅斯的訪問表明，兩國領導人之間達成的協議需要儘快履行。“中國國防部長李尚福對俄羅斯的訪問證明了兩國關係的穩固性。”

俄羅斯“今日政治”網援引俄軍事專家的話稱，雙方將討論兩國軍隊進一步加強合作和安全問題。

中國在法國總統訪華期間就俄烏戰爭與法國一起表達的共同立場 : 支持恢復烏克蘭和平的努力，呼籲不採取任何可能加劇緊張風險的行動

法國總統馬克龍10天前剛剛訪問過中國。在馬克龍總統訪華期間 (4月7日) 中國政府和法國政府簽署的聯合聲明。聲明說，雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力。

雙方反對針對核電站和其他和平核設施的武裝攻擊，支持國際原子能機構為促進和平核設施的安全安保發揮建設性作用，包括為保障紮波羅熱核電站的安全安保所作出的努力。

中法兩國重申支持中國、法國、俄羅斯、英國和美國（五常）領導人2022年1月3日發表的《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》。正如聲明中所強調，“核戰爭打不贏也打不得”。兩國呼籲不採取任何可能加劇緊張風險的行動。

兩國願加強協調合作，共同維護軍控與防擴散體系的權威性和有效性，推進國際軍控進程。中法兩國重申致力於平衡推進《不擴散核武器條約》核裁軍、核不擴散與和平利用核能三大支柱，不斷加強《不擴散核武器條約》的普遍性、權威性和有效性。

作為聯合國安理會常任理事國，中法兩國共同致力於為國際安全和穩定面臨的挑戰和威脅尋求基於國際法的建設性解決方案，認為應通過對話協商和平解決國家間分歧和爭端，尋求在多極世界裡強化以聯合國為核心的多邊國際體系。