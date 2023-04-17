把馬克龍“異調”講話放一邊 G7在日本顯對中國強硬而一致

烏克蘭/俄羅斯/台海/中國/G7

周一，在日本淺山腳下，七國集團的外長會議顯示對中國帶來的挑戰形成統一戰線，拒絕面對中國產生任何意見分歧。

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在距離日本東京約100公里的豪華滑雪勝地輕井澤舉行的G7外長會議上，7國外長們將討論的大部分時間和內容聚焦中國崛起，並重申了他們對烏克蘭在面對俄羅斯侵略戰爭時的支持。

七國集團（法國、日本、美國、加拿大、德國、意大利和英國）主席國日本在周日晚上組織了一場關於中國和朝鮮的閉門工作晚宴，已經表明了對華立場。根據會議記錄，7國外交部長們還譴責了朝鮮最近的導彈發射，並重申了七國集團不接受任何以武力改變現狀的企圖的堅定決心。

法新社引述日本外相林芳正稱，國際社會現在正處於一個歷史性的轉折點。他強調在這方面七國集團的團結極為重要。

但法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)最近對中國的評論講話籠罩着這次會議。馬克龍結束在中國訪問後，在回程飛機上一次受訪中為歐洲 "戰略自主 "的必要性辯護，他警告歐盟有可能被捲入華盛頓和北京之間的衝突，特別是在台灣問題上。

在公開場合，美國官員，包括美國國務卿布林肯，都沒有譴責馬克龍這些言論，而波蘭等歐洲國家則對馬克龍講話表現出一些憤怒。

巴黎方面則試圖化解爭議，重申法國的立場沒有改變。據法國部長科隆納說，法國仍然非常重視對現狀的尊重，決心維護台灣海峽兩岸的和平與穩定。

據布林肯說，美國外交使團團長和他的法國同行在周一的七國集團會議期間進行了會晤，顯示出他們的觀點 "趨同"。布林肯肯定說，美國和法國"團結一致。法國外長科隆納稱，“我們明確向世界其他國家發出相同的信號，任何情況都需要尊重國際法，這是各種議題的前提條件。”

就多國紛紛訪問中國，美國官員稱，"許多部長最近訪問了中國，G7會議里有廣泛的共識，就是要與中國保持接觸"。美國官員說，會裡會外都有很多團結一致，這將反映在預計於星期二發表的會議最後公報中。據該消息人士說，部長們將發出這樣的信息："我們希望與中國合作，但我們肯定會反對來自中國的任何脅迫"。

部長們還將同意加強努力，防止和應對對俄羅斯的制裁規避，以及警惕第三方對俄羅斯供應武器，法新社說，這可被視為對中國的進一步警告。

法新社也引述專家警告，達成上述共識會有難度。