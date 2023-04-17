普京為何第一時間接見中國國防部長？

俄羅斯侵烏戰爭

中國國防部長李尚福4月16日抵達莫斯科，便罕見地立刻地受到俄羅斯總統普京的接見。

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北京日前宣布，李尚福將於16-19日訪問莫斯科，將與國防部官員會面。據指李尚福應俄羅斯國防部長紹伊古邀請出訪，那麼，部長見部長，很正常，官方並未提及與普京的會面。

日本慶應義塾大學綜合政策系副教授鶴崗路人發現，普京與李尚福會談的橢圓桌同普京發動侵烏戰爭前與法國總統馬克龍會晤的是一張桌子，但使用的方式截然不同。

從照片看，馬克龍那次與普京會談，普京和馬克龍各坐一頭，遠遠地，冰冷地；這次普京見李尚福，面對面，還有俄防長紹伊古陪同，場面親切，像自家人。

這是形式，再看內容。普京對李尚福說，俄中軍事合作在兩國關係中佔有重要地位，希望兩軍加強聯合演訓、專業交流等領域合作，不斷深化兩國戰略互信。

李尚福回應，“中俄軍事互信日益鞏固，合作成果豐碩”。表示雙方要“進一步密切兩軍戰略溝通，加強多邊協調配合。”

法國戰略基金會政治學者邦達茲看到普京會見李尚福的消息後發推分析，這是中國國防部長上任後的首次出訪，與普京會面。他認為這或可能意味着俄對中加快軍事技術轉讓步伐？

普京與李尚福談話時似乎有意敲打西方人的神經，西方擔心中俄軍事合作，西方輿論擔心李尚福此行私底下與俄羅斯有軍火交易，普京就高調強調軍事合作，而且強調俄中軍事合作佔有“重要地位”。

德國外長日前在北京表示， “習主席訪問莫斯科顯示沒有任何一個其他國傢具備像中國那樣對俄羅斯的影響力。”說道這種地步，歐盟的真實意圖是逼北京做點有助於制止烏克蘭戰爭的事，用博雷利的話說，北京如不對制止戰爭有所貢獻，“歐盟就無法維持對中國的信任關係”，至少，歐美希望北京不要向正在從事侵略戰爭的俄羅斯提供武器。

普京第一時間會見中國國防部長，當然還有另外的需要，俄羅斯侵烏後，普京差不多成了孤家寡人。普京破例會見中國官員的事，還有過一次，2月22日，普京接見中共外交負責人王毅。

法新社當時分析，普京破例在克里姆林宮接待非國家元首的外國官員，凸顯俄羅斯與中國友好關係。在侵烏戰爭一年膠着之際，俄羅斯需要中國的盟友支持。而且，王毅那次去，也有為習近平訪俄先行準備的意思。

有分析指，三月份，國際刑事法庭通緝逮捕普京，全世界躲他都躲不及，老朋友，中國國家主席習近平在他被通緝的第三天親赴克里姆林宮，與他親密互動，普京是充分理解這份友情的。在這個時刻，能抓住中國，是他的幸運。

俄羅斯媒體曾有報道，俄方對習近平曾說中俄合作無上限，實際上口惠而實不至有所不滿。根據此間的分析，中國可能還在掂量，如果向俄羅斯提供致命武器，那就穿越了西方的紅線，後果是無法估量的。

李尚福此刻去莫斯科，如此受到重視，行前，就有不少分析懷疑此行可能與中國向俄羅斯提供軍援有關，到底如何，目前無法得知。

中國一直否認向俄羅斯運送軍事裝備，但一名基輔官員上周五表示，烏克蘭軍隊在烏克蘭使用的俄羅斯武器中發現了越來越多來自中國的部件。

最近外泄的美國國防部機密文件中也稱中共中央軍委曾批准向俄羅斯提供軍援，但美方表示，到目前為止尚未看到中國軍援俄羅斯的證據。

中國外長秦剛日前會見德國外長貝爾伯克時稱：“我們沒有也不會為衝突雙方提供武器。”