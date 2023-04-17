涉嫌充當中共代理人 兩名華人在紐約家中被捕

司法審判

中美 – 美國司法部門17日宣布逮捕了兩名嫌疑人。司法部發布的文件說，盧建旺和陳金平周一早些時候在紐約家中被捕。美國紐約州地區檢察官布里恩·皮斯表示，“至少有一次，一名中國警察要求其中一名被告（一名美國公民）幫助尋找一名居住在加利福尼亞州的民主活動人士。

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美國紐約州地區檢察官布里恩·皮斯（Breon Peace）在記者會上表示，兩名嫌疑人因聯邦警察調查局搜查一個中國秘密“警察局”而被捕，該機構旨在監視持不同政見者並向其施加壓力。

檢察官表示，這些案例“進一步說明了中國政府將其專制世界觀擴展到這座城市。

在第一次調查中，美國紐約檢調逮捕兩名男子，涉嫌運作中國海外警察局。61歲的盧建旺（Lu Jianwang，音譯）和59歲的陳金平（Chen Jinping，音譯）都是紐約市居民，他們面臨密謀充當中國代理人和妨礙司法的指控。

法新社報道，在第三項調查中，包括“八名中國政府官員”和“一名在中國工作的美國電信公司前高管”在內的其他十名嫌疑人被控在線監視持不同政見者。

2023年初，美國聯邦調查局FBI搜查了位於紐約唐人街一條繁忙的街道上幾家尋常公司，包括一家工程公司、一個針灸工作室和一家會計師事務所。一家疑似在沒有管轄權或外交批準的情況下運作的中國海外警務服務站。這樣的機構在全球有100多個，它們令外交官和情報人員感到不安。

據知情人士透露，FBI反諜報人員於去年秋天搜查了這座大樓，這是布魯克林美國檢察官辦公室正在進行的刑事調查的一部分。

愛爾蘭、加拿大和荷蘭官員呼籲中國停止在它們國家的警務行動。聯邦調查局的突然搜查是當局從這類警務站沒收材料的第一個已知案例。

因為未獲授權談論FBI的搜查，相關知情人士要求匿名。

但《紐約時報》看到的中國官方新聞媒體報道實名提及了警官和中國地方官員，這些報道對這類行動的描述截然不同。他們吹捧這些辦事處的效率，它們通常被稱為海外警務服務中心。一些報道稱，中國的海外警務站在繞過當地警方的情況下“收集情報”並破獲國外犯罪活動。這些公開聲明讓人猜不透究竟是誰在管理這些辦事處。有時他們被稱為志願者；其他時候則是工作人員，至少在一例情況下是主任。