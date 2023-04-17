澳大利亞/中國/間諜

澳大利亞悉尼法院今天審理一名澳大利亞商人向中國間諜嫌疑人出售情報案，並對此案指控定罪入獄。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社引述法庭檢察官指控說，55歲的Alexander Csergo自2002年以來一直在上海謀事，他被澳方警方指控向兩名中國特工提供一份對方索要的"情資清單資訊"，以換取金錢打賞。

澳方檢察官Connor McCraith在法庭陳案稱：這名澳人是為了獲得裝在密封信封里的現金而出賣情資。他說，中國所尋求的信息與澳大利亞的鋰礦，鐵礦以及澳大利亞、美國和英國之間的AUKUS安全條約有關。奧庫斯安全協約於2021年簽署。

根據邁克爾-巴爾科法官在庭審上宣讀的起訴書，從事廣告、營銷和數據分析工作的亞歷山大-切戈Alexander Csergo從2021年起與這兩名被指控的中國間諜在上海一家咖啡館有過幾次面對面的會談交換情報與現錢。

這名澳人於上個星期五在悉尼的母親家中被捕，他即被指控犯有不當外國交往，並被拘押，還不得保釋。澳大利亞司法對出賣情報間諜罪可被判處15年監禁。

不過，Alexander Csergo的律師Bernard Collaery辯護稱，Alexander Csergo只是對中國特工方面提供一些諮詢，所涉情報涉及的是公共信息。