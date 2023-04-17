盧拉展現與習近平聯手反美立場

巴西/盧拉/美國

儘管巴西總統盧拉結束對中國訪問已經有數日，盧拉在中國展現與習近平一起反美繼續引發關注。早前盧拉訪問美國時，曾斬釘截鐵讚譽巴西與美國在同一世界民主自由陣營的團結與合作。

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據華爾街日報今天報道稱，中國領導人習近平和巴西總統盧拉上周五在北京的一次會議上展現出對抗美國外交和貿易政策的統一姿態，北京方面對美國主導的遏制中國行動的抵制由此增添了幾分分量。

盧拉在與習近平會晤後在Twitter上寫道：“我們將努力擴大貿易，平衡世界地緣政治。”習近平稱巴西左翼領導人盧拉是“中國人民的老朋友”，“曾推動兩國關係實現跨越式發展”。

在與習近平會晤之前，盧拉花了兩天時間走訪中國各地。此前巴西在盧拉的右翼前任博索納羅(Jair Bolsonaro)領導下經歷了一段相對孤立的時期，盧拉此行是為加深與該國最大貿易夥伴的關係所採取的部分行動。與博索納羅及其親華盛頓的立場相反，盧拉利用他的行程推動中國和巴西在全球經濟基礎設施中發揮更大作用。上周四在上海的一次演講中，盧拉將矛頭指向了美元的全球主導地位，這也是對中國政府希望提高人民幣貿易效用的一種認同。

盧拉在其盟友、巴西前總統羅塞夫(Dilma Rousseff)就任新開發銀行(New Development Bank)行長的就職典禮上發表講話時說：“每天晚上我都會問自己，為什麼每個國家都需要用美元進行交易？在金本位制消失後，是誰決定用美元？”新開發銀行是一個多邊機構，由包括巴西和中國在內的金磚國家(BRICS)成員創建。

該報道引述分析人士稱，在法國、西班牙、新加坡、馬來西亞和歐盟委員會領導人最近訪問中國後，盧拉的到訪將有助於習近平發展中國全球影響力的行動。

盧拉在2003年至2010年期間擔任巴西總統，今年1月再次出任總統，他一直聲援北京方面抵制美國壓力的行動。

美國官員此前曾遊說巴西支持將華為排除在5G網絡之外的行動，理由是擔心華為的設備會被用於監控。博索納羅此前迫於農戶們的壓力而同意允許華為進入巴西，這些農戶擔心中國政府會利用大宗商品出口來報復針對華為的限制。

2009年，中國取代美國成為巴西最大的貿易夥伴。中國是巴西大豆、鐵礦石和原油的主要買家，根據政府數據，去年巴西對華出口總額為897億美元。巴西也是中國投資的主要目的地，特別是在信息技術、電力、石油和天然氣領域。

據華爾街日報稱，習近平和盧拉都對烏克蘭衝突如何影響全球南方表示關切。眼下戰爭擾亂了供應鏈，並引發大宗商品價格波動。盧拉曾提議與印度、印尼等國組成“和平俱樂部”，以斡旋俄烏停戰。雖然巴西支持聯合國大會譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議，但盧拉去年表示，澤連斯基與普京一樣對戰爭負有責任。他還提出，基輔方面可能不得不放棄被俄羅斯吞併的克里米亞領土，烏克蘭拒絕了這一提議。

安全和國際關係分析人士曾質疑，推動和平的外部努力是否會取得任何突破，因為烏克蘭決心收復失地，而普京顯然不願撤兵。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E5%92%8C%E5%B7%B4%E8%A5%BF%E6%80%BB%E7%BB%9F%E5%8D%A2%E6%8B%89%E8%A1%A8%E7%8E%B0%E5%87%BA%E5%AF%B9%E6%8A%97%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E7%9A%84%E7%BB%9F%E4%B8%80%E7%AB%8B%E5%9C%BA-e6f5e710