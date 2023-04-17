盧拉稱在巴西常看中國甲足賽 引網上一片嘲笑

巴西/盧拉/足球/中國/假球

世界足球大國巴西總統盧拉在中國訪問時對央視採訪侃談稱關注中國足球，常看中國甲級足球聯賽。他人走話音仍繞樑不止，網上爭議也熱鬧，批評他討好過分，由此更奚落中國足球的聲音，此起彼伏。

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據中央社報道稱，巴西總統盧拉日前訪中期間，公開稱自己時常關注並收看中國足球聯賽，引來中國網友一片調侃與嘲諷。有人指“不聊中國足球，我們還是朋友”；有人則說，“咱們還是聊聊世界和平吧”。

盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）日前率領規模龐大的代表團訪問中國，備受中方重視。但盧拉諸如“為何所有國家要用美元，不能用人民幣結算”、“無人能阻止巴西與中國改善關係”及“時常關注並收看中國足球聯賽”等語，甚至向人民英雄紀念碑獻花，仍令外界側目不已。盧拉14日在中國訪問時曾接受央視“高端訪談”節目專訪。他當時指稱，自己時常關注在中國進行的足球比賽，會收看巴西電視頻道播放的中國足球聯賽，因為有很多巴西球員在中國踢球。

中國足球、特別是國家男足長期以來在民間形象不佳，職業足球最近更深陷假球與腐敗風暴。有網友表示，一個足球大國總統居然會看“足球小國”的足球，“為了從中國拿合同，也是拼了”；有人則說，這“太給中國足球面子了”；還有人說盧拉，“他馬克龍那算啥？讓你看看我的誠意”。

據中央社稱，更多網友則藉此反諷中國足球說，“老盧（魯拉），咱還是聊聊世界和平吧”、“咱們還是聊聊經濟和未來吧”、“不聊（中國）足球，咱們還是朋友”、“不至於，真不至於”、“傷口撒鹽了”、“別看大爺（魯拉）年紀大，心臟還挺好”。