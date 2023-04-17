紐約時報：當美國尋求與中國“脫鉤”，德國企業擴大在華投資

發表時間：

德國大眾
德國大眾 (Photos : Sylvain Biville/RFI)
作者： 肖曼
7 分鐘

紐約時報報道：華盛頓尋求斬斷與北京的經濟聯繫之際，德國經濟的兩個強大引擎——大眾汽車和化工公司巴斯夫正在擴大對華巨額投資。

廣告

在中國已擁有逾40家工廠的大眾汽車宣布了一項新舉措，將按照中國客戶的願望定製車型，比如配備內置卡拉OK機等功能，並向當地的合作夥伴和生產基地投資數十億美元。這是該德國汽車製造商去年推出的在中國，為中國戰略布局的一部分

在中國擁有30個生產基地的巴斯夫正在推進一項計畫，將斥資100億歐元（約合750億元人民幣）建設一個新化工生產基地，其規模將與巴斯夫位於路德維希港、佔地約10平方公里的巨大總部園區相當

在整個德國，高管們明白這種投資與美國在經濟上孤立中國的努力背道而馳。他們給出的理由是，來自中國的營收對他們的企業在歐洲蓬勃發展至關重要

現在，這種越來越密切的商業關係受到了德國政府的密切關注。幾個月來，在總理朔爾茨的敦促下，德國政府各部正在輪流討論一項政策提案，旨在調整德國與其最大貿易夥伴中國的關係。其目的是既要使德國在亞洲各地的關係多樣化，以避免對中國進口的依賴，同時也要承認與中國做生意的重要性，從而達成某種平衡

德國的政策是在經歷了艱難的一年後制定的，俄羅斯去年停止對德國輸送天然氣的做法提醒了立法者，依賴專制國家為本國的工業支柱提供必不可少的材料需要付出代價。就中國的情況而言，一個大問題是德國對其進口的依賴德國靠中國提供必要的技術產品，比如手機和LED，以及包括鋰和稀土元素在內的原材料。這些原材料對於德國向清潔能源和交通工具轉型的計畫至關重要

德國基爾地緣政治和經濟倡議主任卡特琳·卡明說。在短期內減少德中貿易關係不是個合理的選項德國的依賴性太大。中德去年的雙邊貿易額達2979億歐元，中國已經連續七年是該國的最大貿易夥伴。但德國對中國的貿易逆差越來越大，而疫情導致供應鏈中斷讓這種趨勢又進一步惡化。去年，德國從中國的進口增長了33%，達1910億歐元，而對中國的出口僅增長了3%，為1070億歐元

歐盟與中國的關係更為坎坷。2020年，中歐經過多年談判後達成一項突破性的貿易和投資協議，但不到一年就被擱置，原因是北京對歐盟的立法者實施了制裁，因為他們批評了中國對待維吾爾族的做法。該協議本來為雙方企業在對方地盤上開展業務提供了便利

上周，作為重新平衡與中國經濟關係努力的一部分，歐盟委員會主席馮德萊恩與法國總統埃馬克龍一起訪問北京。馮德萊恩呼籲重啟貿易談判，但也指出了談判障礙，例如中國給國內製造商提供的支持以及對外國公司的限制馮德萊恩告訴記者，訪華期間與中國領導人習近平會晤時，他們沒有討論已經擱淺的中歐貿易協議

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

繼續閲讀相同主題内容 :