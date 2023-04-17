紐約時報：當美國尋求與中國“脫鉤”，德國企業擴大在華投資

紐約時報報道：華盛頓尋求斬斷與北京的經濟聯繫之際，德國經濟的兩個強大引擎——大眾汽車和化工公司巴斯夫正在擴大對華巨額投資。

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在中國已擁有逾40家工廠的大眾汽車宣布了一項新舉措，將按照中國客戶的願望定製車型，比如配備內置卡拉OK機等功能，並向當地的合作夥伴和生產基地投資數十億美元。這是該德國汽車製造商去年推出的“在中國，為中國”戰略布局的一部分。

在中國擁有30個生產基地的巴斯夫正在推進一項計畫，將斥資100億歐元（約合750億元人民幣）建設一個新化工生產基地，其規模將與巴斯夫位於路德維希港、佔地約10平方公里的巨大總部園區相當。

在整個德國，高管們明白這種投資與美國在經濟上孤立中國的努力背道而馳。他們給出的理由是，來自中國的營收對他們的企業在歐洲蓬勃發展至關重要。

現在，這種越來越密切的商業關係受到了德國政府的密切關注。幾個月來，在總理朔爾茨的敦促下，德國政府各部正在輪流討論一項政策提案，旨在調整德國與其最大貿易夥伴中國的關係。其目的是既要使德國在亞洲各地的關係多樣化，以避免對中國進口的依賴，同時也要承認與中國做生意的重要性，從而達成某種平衡。

德國的政策是在經歷了艱難的一年後制定的，俄羅斯去年停止對德國輸送天然氣的做法提醒了立法者，依賴專制國家為本國的工業支柱提供必不可少的材料需要付出代價。就中國的情況而言，一個大問題是德國對其進口的依賴。德國靠中國提供必要的技術產品，比如手機和LED，以及包括鋰和稀土元素在內的原材料。這些原材料對於德國向清潔能源和交通工具轉型的計畫至關重要。

德國基爾地緣政治和經濟倡議主任卡特琳·卡明說。在短期內減少德中貿易關係不是個合理的選項。“德國的依賴性太大。”中德去年的雙邊貿易額達2979億歐元，中國已經連續七年是該國的最大貿易夥伴。但德國對中國的貿易逆差越來越大，而疫情導致供應鏈中斷讓這種趨勢又進一步惡化。去年，德國從中國的進口增長了33%，達1910億歐元，而對中國的出口僅增長了3%，為1070億歐元。

歐盟與中國的關係更為坎坷。2020年，中歐經過多年談判後達成一項突破性的貿易和投資協議，但不到一年就被擱置，原因是北京對歐盟的立法者實施了制裁，因為他們批評了中國對待維吾爾族的做法。該協議本來為雙方企業在對方地盤上開展業務提供了便利。

上周，作為“重新平衡”與中國經濟關係努力的一部分，歐盟委員會主席馮德萊恩與法國總統埃馬克龍一起訪問北京。馮德萊恩呼籲重啟貿易談判，但也指出了談判障礙，例如中國給國內製造商提供的支持以及對外國公司的限制。馮德萊恩告訴記者，訪華期間與中國領導人習近平會晤時，他們沒有討論已經擱淺的中歐貿易協議。