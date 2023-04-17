緬甸大科科島日漸軍事化 印度擔心為中國所用

中國/印度/緬甸

以過去十年來拍攝的衛星圖像顯示，緬甸大科科島逐步建設了基礎設施。印度安全官員稱，近年來，中國工程師和軍事人員被發現出現在該島上。針對緬甸大科科島日漸軍事化，印度擔心中國擴大海外軍事足跡。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報今天引述印度安全官員表示，印度正關注孟加拉灣一個具有戰略意義的島嶼，擔心中國可能參與了那裡的基礎設施建設，包括一條擴建的飛機跑道、幾座機庫、一條堤道和一個保護雷達設備的穹頂。緬甸大科科島位於安達曼和尼科巴群島(Andaman and Nicobar Islands)北部，在尼科巴群島駐紮有大量印度軍事力量。

據其中一名印度官員稱，除了新的基礎設施外，該地還可以看到可用於跟蹤飛機的設備。這名官員表示，近年來，中國工程師和軍事人員被發現出現在該島上。他稱，這支持了新德里方面的評估，即北京方面可能正為大科科島的軍事化提供技術和其他支持。

緬甸2021年的軍事政變使該國被西方孤立，在經濟上更加依賴中國。根據前述官員以及研究過該問題的一名前印度安全顧問的說法，在這種背景下，在大科科島上擴大軍事和監視活動，可以直接或間接地讓北京方面更好地監視印度海軍艦艇的活動、衛星發射和導彈試驗（發射物的落水點就在附近）。

多年來，印度一直對中國在印度周邊水域的存在表示擔憂。印度擔心，中國在斯里蘭卡經營的一個位置具有戰略意義的港口可能被用於軍事活動。自2020年以來，中印關係急劇惡化，當時雙方在有爭議的喜馬拉雅山脈邊境爆發衝突並導致人員傷亡。

在全球範圍內，中國通過一系列漸進式的行動穩步擴大軍事足跡。中國已將南中國海（中國稱：南海）的一些島礁軍事化，並在吉布提建立了第一個海外軍事基地。美國官員說，中國正在柬埔寨建立一個海軍前哨。

據華日報道稱，有關大科科島上有一個秘密的中國信號情報設施的報道最早出現在20世紀90年代初，不過，從來沒有任何證據予以證實，後來被該地區官員斥為謠言。大科科島約有1,500名居民，面積約為3平方英里，是紐約市中央公園的兩倍多一點。

十年前，這裡還只是一片人煙稀少的叢林，僅有一條狹小的簡易飛機跑道和被棕櫚樹遮擋的零星房屋。2014年左右，隨着這條簡易跑道的延長，大科科島的面貌開始發生變化。同年，上述雷達站開始出現，同時新建築和改造作業在該島的不同地方繼續實施。

倫敦的政策智庫英國皇家國際事務研究所(Chatham House)今年3月下旬發表了一份報告，其中包含的近期衛星圖像顯示出其所稱的“穩步翻修，有軍事現代化和支持飛機的設施的明顯跡象”。該智庫的部分資金由英國政府提供。

該報道引述一些國防分析人士稱，考慮到中國先進的天基監視能力，至少在目前，大科科島對中國來說可能沒有多大價值。新加坡研究機構Iseas-Yusof Ishak Institute的區域安全問題專家Ian Storey表示，該島將給中國在印度洋提供又一個立足點，儘管看起來只是一個很小的據點。但他說，中國政府的態度可能是“越多越好”。