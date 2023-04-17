荷蘭指中國是該國經濟安全最大威脅

荷蘭/中國

荷蘭情報部門今天在年度威脅評估中表示，中國是荷蘭經濟安全的最大威脅。中國的威脅涉及商業間諜活動和秘密投資。荷蘭同時將俄羅斯指控為該國的安全主要威脅。

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據路透社今天報道，荷蘭情報部門今天稱中國是荷蘭經濟安全的“最大威脅”，而針對俄羅斯入侵烏克蘭，荷蘭情報部門將俄羅斯視為對國家安全構成主要威脅。

該機構在2022 年年度報告中曾經表示，雖然荷蘭將中國視為主要貿易夥伴，但中國軍事野心正在推動獲取荷蘭和西方技術的嘗試。

據荷蘭情報部門稱，“中國公司和知識研究機構有時是荷蘭機構的重要合作夥伴。但與此同時，中國對荷蘭經濟安全構成最大威脅。” 據該機構表示，“中國既利用合法投資、企業收購和學術合作，也利用非法信息數字間諜活動、招買荷蘭內部人員、秘密投資和非法出口。荷蘭公司、知識機構和科學家經常成為這種行為的受害者。”

荷蘭情報機構強調指，中國的主要目標是總部位於荷蘭南部城市費爾德霍芬的半導體設備製造商 ASML ，該公司是世界上用於製造計算機芯片的光刻機的主要供應商。中國是ASML的第三大市場。

3 月 8 日，荷蘭政府表示將出台限制半導體技術出口的規則，大致遵循美國於 2022 年 10 月推出的旨在限制中國製造自己的半導體能力的法規。但該政策的技術細節仍不得而知，但 ASML 在 3 月份表示，預計將對法規涉及部分高級工具提出新的許可要求。

路透社稱，荷蘭情報機構稍早在 2 月表示，俄羅斯一直在監視荷蘭北海的風力渦輪機農場和基礎設施。荷蘭提高了警惕以防止出現可能的破壞活動，荷蘭並且在 2022 年驅逐了17 個俄羅斯情報機構與人員。