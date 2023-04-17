被指控褻瀆宗教 中國一監工在巴基斯坦受警方保護

中國/巴基斯坦

北京近年來在該國投資了約數十億美元進行基礎建設

巴基斯坦警方於4月17日表示，在達蘇水電站興工作的一名中國工程師監工受到當地工人褻瀆伊斯蘭教指控，引發不滿，目前受到警方保護。

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巴基斯坦警方今天表示，在達蘇水電站興工作的一名中國工程師監工受到當地工人指控褻瀆伊斯蘭教，引發不滿，目前受到警方保護。

巴基斯坦占人口大多數的是穆斯林人，而褻瀆宗教高度敏感，如涉嫌發表褻瀆言論，都可能遭人動用私刑或引發激烈的暴力衝突。

巴基斯坦警方透露，在開伯爾-普什圖省正在達蘇興建水庫，該工地負責監工的這名中國工程師周六指責一名在齋月工作的工人速度緩慢，引發當地巴基斯坦的工人不滿。

大家知道在齋戒月期間，穆斯林人從黎明到日落的白天會禁食。

一位匿名的巴基斯坦警察告訴法新社，當地工人們說他們齋戒，但工作速度並未變慢，卻受到這位中國監工激烈言詞的對待。隨後工人們指控這位工程師發表褻瀆宗教的言論，並引發約有400位當地民眾聚集抗議。

警方表示這位中國籍的工程師監工已經在安全地方，避免發生意外。

達蘇大壩是中國公司在巴基斯坦開展的眾多基礎設施項目之一，北京近年來在該國投資了約數十億美元進行基礎建設。

巴基斯坦法律規定對任何犯有侮辱伊斯蘭教或先知穆罕默德的人都會被處以死刑。雖然到目前為止，還沒有人因褻瀆罪被處決。

該法的反對者指責它被用來解決個人衝突或攻擊宗教少數群體的權利。