西方制裁反致中國手機蜂擁佔據俄羅斯市場

俄羅斯/中國

冠居消費電子產品零售商 M.Video-Eldorado 表示，2023 年第一季度，中國智能手機搶佔俄羅斯市場的高達70% 以上，明顯高於去年的 50% 左右。

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據路透社今天報道，中國智能手機銷量升至俄羅斯市場的70%以上。在三星和蘋果因烏克蘭戰爭而雙雙減少在俄羅斯的銷售後，中國智能手機激增，中國製造商小米和 Realme 現在佔據俄羅斯市場前兩名。

而且莫斯科越來越依賴北京，大幅提高了人民幣的使用，增加了對中國的能源供應，並隨着西方汽車製造商離開俄羅斯而開始銷售更多中國品牌的汽車。

據M.Video 今天還說：“從數量上看，俄羅斯對中國品牌的需求比去年增長了 42%，總份額超過 70%。”

據《生意人報》上個月報道，俄羅斯正試圖擺脫對西方技術的依賴，克里姆林宮要求參與 2024 年總統大選籌備工作的官員停止使用蘋果 iPhone，理由是擔心這些設備容易受到西方情報機構的攻擊。

路透社還引述分析師表示，俄羅斯大多數設備都是從中國進口。但 Vedomosti 報紙 2 月份援引 GS Group 的研究稱，俄羅斯2022 年從印度進口的 iPhone 數量比前一年也翻了一番。