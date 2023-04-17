香港送14萬張機票來吸引大陸遊客

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為了吸引更多大陸民眾赴香港旅遊、加速香港旅遊業的復蘇，香港機場管理局聯合香港航空、國泰航空與香港快運等三家航空公司，17日起陸續發放中國大陸往返香港的免費機票，共計14萬張。

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香港機場管理局2020年時，曾向香港當地航空公司購入50萬張機票，作為疫情期間支持航空業的紓困措施。如今，這50萬張機票將免費發送給各地旅客，其中的14萬張將發放給大陸客。

從17日開始，香港航空與攜程、飛豬、同程、去哪兒等四家大陸線上旅遊網站合作，預計以“買一送一”的形式，送出3萬多張由大陸往返香港的免費機票，且票券日期涵蓋即將到來的“五一”連假，以及端午與“十一”等連續假期。

同一天，國泰航空也將展開第一階段活動，進行從大陸起航、飛往香港的免費機票抽獎登記，共計有8萬多張的抽獎機會，旅客可以選擇從14個城市出發，包括：北京、上海、成都、重慶、武漢、廈門、福州、杭州等地。第二階段活動預計於4月24日至30日展開，從香港飛往海外國家的抽獎登記，共有26個目的地國家可以挑選。

香港快運的免費贈票活動預計8月展開，期待將旅遊熱潮延續至暑假，屆時將有2萬多張從大陸往返香港的免費機票，採取先到先得的方式發放。

自今年初以來，香港當局已推出許多促銷活動，除了藉此刺激當地消費、振興經濟，也期望入境旅遊人數能儘快重回疫情前水準，加速旅遊業復蘇的腳步。