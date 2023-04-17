黃之鋒「起底」開槍案警員 判囚3個月 同案另一被告獲緩刑

香港/黃之鋒

因民主派「47人」初選案而被控顛覆國家政權罪及受審的前香港眾志秘書長黃之鋒，早前承認兩年半前在網上發帖，公開西灣河開槍案警員及其家人資料而觸犯藐視法庭罪，今(17日)早在高等法院被判入獄 3個月。同案另一認罪被告則被判監禁 21日，緩刑一年。

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根據案情，法庭在2019年10月起頒髮禁制令，禁止任何人非法及故意對警務人員「起底」，另外亦為同年11月在西灣河發生的警員開槍案中的警員及其家人批出匿名令，但黃之鋒仍在2020年8月於社交網站發帖，公開涉事警員的中文全名，同時附有討論區和網站連結，內文有涉事警員丶妻子及2名女兒的相片和個人資料，違反法庭的禁制令和匿名令，被控藐視法庭，他早前已經認罪。

控方代表大律師何卓衡指出，相關帖文雖在兩日內被刪除，但已有4900個表情反應，186人留言，376人分享，當中更有留言煽動他人對涉案警員家人作出性騷擾及「種族歧視」。何續稱，被告身為公眾人物，其社交平台有50萬人瀏覽，涉案帖文可廣泛及迅速傳播，法庭有責任告知公眾，違反法庭命令屬嚴重事件，須判處阻嚇性處罰。

辯方的大律師黃雅斌求情時指，黃之鋒已儘早認罪，顯示有悔意，願意承擔法律責任，並譴責留言中暴力和性騷擾的內容，希望向涉事警員和家人致歉。

同案另一被告曾子成，涉嫌在2020年6月先後在社交專頁發布三個帖文，轉發開槍案中警員及其家人的資料。沒有律師代表的曾子成，撰寫求情信中指出，事發後已刪去涉案帖文，沒有再使用任何社交平台。他因事件感到沮喪，自言對其愚蠢行為後悔莫及。

法官高浩文聽畢雙方陳詞，判黃之鋒監禁 3 個月；曾子成監禁 21 日丶緩刑 1 年及支付 8000 元訟費，他會擇日頒下判詞。