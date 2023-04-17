59名基督徒逃離中國已定居美國德州

據美國“對華援助協會”（ChinaAid）網站報道：逃離中國的59 名中國基督徒輾轉多國經歷3年，目前已到達美國，定居得克薩斯州。這些基督徒逃亡期間，得到傅希秋牧師創辦的美國華人基督教組織“對華援助協會”的救助，他們到達美國時，美國國務院官員到機場迎接，德州多間基督教會向他們提供安全的住所及生活安頓費用。

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59名尋求美國庇護的中國基督徒來自廣東省深圳“五月花教會”（Mayflower Church），他們在逃亡的3年中，先後經韓國濟州島和泰國曼谷，所到之處被中國安全人員跟蹤，歷經磨難。

期間，傅希秋牧師向國際社會和美國政府及美國國會發出緊急SOS求救信號，引發美國人權倡導者的深切關注，使救援組織深刻意識到這些基督徒正面臨著被中共跨國綁架和當事國遞解回中國的緊迫危險。經對華援助協會傅希秋牧師與多方協調，美國議員及組織要求向美國政府迅速干預，59位中國基督徒終於在23年4月 7 日耶穌受難日抵達德州達拉斯機場。

中國基督教團體“五月花教會”，其命名的靈感來自4個世紀前離開家園前往新世界的清教徒朝聖者。該教會成立於 2012 年，因拒絕向政府註冊、登記，中共當局對他們進行不間斷的監控、傳喚，聚會場所被取締，迫使該教會不得不選擇集體逃亡。

對華援助協會發表聲明表示：非常高興地歡迎五月花教會來到美國，美國當局已經授予他們人道主義假釋身份。傅希秋牧師說：營救59名中國基督徒“是一次巨大的超越黨派國際合作成功的典範。我們真的很榮幸能成為這個奇蹟的一部分。在中國完全實現宗教自由之前，我們將不會休息。上帝保佑美國和受迫害的教會”。