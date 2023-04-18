世界女職網賽回返中國賽區 中國另一女網星高興卻避談彭帥

中國/彭帥/鄭欽文

中國網球運動員鄭欽文對 WTA 決定結束對彭帥的中國抵製表示歡迎，而世界排名第 25 位的鄭欽文表示，她期待在巡迴賽級別上首次在中國本土展示自己的技能。鄭欽文承認對彭帥狀況不了解，並說“我只是更關注自己。”

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據路透社今天報道稱，鄭欽文對 WTA 重返中國感到“非常興奮”。世界女子網球管理機構曾暫停了在中國舉行的比賽，因為此前前雙打世界第一彭帥在一篇現已刪除的 2021 年的社交媒體帖子中指控一名前中國政府高級官員對她進行了性侵犯。

彭帥在發帖後短暫地從公眾視野中消失，但去年出現在北京冬季奧運會上，並接受了法國刊物《隊報》的採訪。

世界女子職業網球協會WTA 曾尋求對彭帥的指控進行正式調查，並也尋求與彭帥私下會面的機會，上周該機構表示將在今年恢復在中國的運營。

據鄭欽文稱，“我很高興中國的比賽終於回來了，因為我真的很高興能在我的國人面前打球。”這位 20 歲的選手昨天周一在德國斯圖加特公開賽上以 6-4 6-4 擊敗美國選手 Alycia Parks 。賽後她告訴路透社記者稱，“我真的很想念中國，因為已經很久了，我從來沒有時間回到那裡。自從比賽可以回歸中國，我將有更多的時間回到我的家鄉，與我的家人見面，並在那裡展示我的網球。”

鄭欽文在 2022 年被評為 WTA 年度最佳新人，此前她只參加過 2019 年在武漢和天津舉辦的 WTA 資格賽。

鄭欽文下一場在斯圖加特的比賽將與伊加斯瓦泰克對陣。

據鄭欽文說，她不知道彭帥的下落，而且她以前從未和彭帥說過話。鄭欽文說，“但我覺得彭帥在中國過得很好。老實說，我不知道她怎麼樣。我只是更關注自己。”