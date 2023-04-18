G7/中國

中國外交部發言人4月18日星期二指責世界工業七國集團對中國"誹謗 "和 "污衊 "。中國外交部的這些聲明是在最富有的國家集團G7發表公報批評中國的一些政治立場之後發表的。

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北京今天指責G7 "誹謗 "和 "污衊 "中國。據本台在北京的記者Stéphane Lagarde報道稱，北京不接受世界工業七國集團的公報，就像每次中國受到譴責時一樣，中國政府指責批評者干涉了中國的內部事務。中國外交部發言人汪文斌在周二下午的例行新聞發布會上說：“七國集團外長會議不顧中國的莊嚴立場和客觀事實。它干涉中國的內部事務，惡意誹謗和污衊中國。這個聲明充滿了反華的別有用心（......）中國已經向G7會議主辦方日本方面提出交涉。”

由加拿大、法國、德國、英國、意大利、日本和美國組成的G7的會議公報觸及了北京認為的敏感問題。尤其是俄羅斯入侵烏克蘭的問題和對中國對台灣採取類似侵略戰爭行動的擔憂，是G7今次會議的中心議題。這是因為中國軍隊最近在台灣海峽進行軍事演習。中國政府認為台灣是一個有待統一的省份，台灣問題是中國國家的內部事務。

據汪文斌稱，"台灣是中國領土神聖而不可分割的一部分，一個中國原則是維護台海和平與穩定的支柱。為了真正維護台海和平，我們必須毫不含糊地反對台灣任何獨立行為。" 汪文斌還堅持說，香港、新疆和西藏問題，以及引發鄰國不安的中國在南海的擴張，“中國決不允許任何外部勢力以任何名義或方式進行干預。”

據中國國家媒體周二稱，G7這種說法加劇了西方國家和中國之間的裂痕。與每一次批評一樣，中國外交也在打“開放牌”，打世界上“最有活力和最有前途的中國市場的牌”。中國批評一些七國集團成員無視市場經濟和公平競爭的原則，泛化和濫用國家安全的概念，千方百計無理壓制其他國家的企業。中國外交部發言人還說，“這些國家對中國沒有資格說三道四。”