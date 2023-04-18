中國抗議美國逮捕中國秘密警察

美國/中國/秘密警察局

針對美國司法部門提高了對美國認為的中國秘密警察的聲調，並宣布在紐約逮捕了兩個人，還對中國安全官員提出了幾十份起訴，中國今天提出抗議，憤怒指控美國誣陷與政治操縱。

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據法新社今天自北京報道稱，中國政府今天稱美國對被指控在紐約設立中國地下警察局和對異議人士進行網絡騷擾的嫌疑人的司法行動是誣陷與政治操縱。

據中國外交部發言人汪文斌稱，中國強烈反對美國的誹謗、詆毀和政治操縱，以及對所謂的中國跨國鎮壓的惡意指責。中國外交部發言人王文彬在被問及該行動時還說，"我們呼籲美國立即反思，放棄冷戰思維和意識形態偏見，立即停止由此產生對有損中國的不良行為、政治操縱和污衊攻擊。"

美國司法部門周一提高了對美國認為的中國秘密行動的聲音，宣布在紐約逮捕了兩個涉嫌人，並對中國安全官員發出了幾十份起訴。據布魯克林聯邦檢察官Breon Peace稱，在第一起案件中，兩名嫌疑人，即61歲的美國公民音譯為陸建旺和59歲的音譯為陳金平，涉嫌參與曼哈頓島中國城中心的地下警察局的行動，於周一在紐約家中被捕。

據檢察官宣布，在另一項調查中，34名中國 "公安部官員"，年齡從26歲到52歲不等，據信他們都居住在中國，現在面臨著對中國境外，包括居住在紐約的民主活動家和持不同政見者進行網絡騷擾的指控。

法新社說，另外六名中國公安部官員和兩名中國網絡監管官員，在2020年的一個案件中被指控，其中Zoom公司的一名中國僱員採取行動，破壞活動人士的在線會議，包括紀念1989年北京天安門廣場的流血抗議。