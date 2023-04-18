被控助中國政府跨境打壓異見者：美國一華人協會高層涉案被訴

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61歲的盧建旺和59歲的陳金平擁有美國國籍，分別是“美國長樂公會”的會長和秘書長。他們被控在不通知美國當局的情況下密謀充當中國政府代理人、妨礙司法公正。 兩人在布魯克林聯邦法院進行的初次庭審後被保釋。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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02:05 盧建旺，攝於2023年4月17日。 © Reuters

路透社消息，美國執法官員周一（4月17日）逮捕了兩名涉嫌在曼哈頓唐人街經營中國“秘密警察局”的美國公民，指控北京方面對在美持不同政見者進行打擊、恐嚇、與騷擾。

檢察官表示，被捕的盧和陳都是美國公民，他們領導着一個非營利組織，該組織的使命是為中國福建省人提供社交聚會場所。盧在2018年試圖說服一名被中國視為逃犯的人返回中國；2022年，盧幫助開設了“警察局”，並被中國政府要求尋找居住在加利福尼亞州的一名“親民主活動人士”。這一“警察局”在2022年年初開設，2022年秋季遭調查期間關閉。

檢察官表示，盧和陳都向聯邦調查局承認，美方開始調查時，他們刪除了與一名中國政府官員的通訊記錄。

檢察官周一還公布了針對34名在“912特別工作組”當中運作的中國官員的指控，罪名是涉嫌在網上騷擾持不同政見者；同時在2020年開啟的一起案件中增加了8名中國政府官員作為被告，該案件指控 Zoom Video Communications Inc ZM.O 的一名前中國高管擾亂紀念天安門事件的視頻會議。聯邦調查局華盛頓辦事處助理局長大衛·桑德伯格稱涉事人員包括10人，當中有6名中國公安部官員。

布魯克林最高聯邦檢察官布賴恩·皮斯表示：“包括40名中國公安部官員在內的被告在社交媒體平台上創建了數千份虛假個人資料，以此騷擾和威脅居住在美國的中國持不同政見者，並壓制他們的政治和宗教言論”。“我們不能也不會容忍中國政府迫害在這個國家尋求庇護的親民主活動人士”。