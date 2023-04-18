大眾投資10億歐元 在合肥建電動車研發中心

據《法蘭克福彙報》報道，德國大眾汽車集團將投資10億歐元在中國建立新的開發中心。特別是在電動汽車領域，中國的競爭非常激烈。大眾正試圖以各種方式跟上形勢。

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大眾集團周二在上海車展上宣布，在合肥的開發、創新和採購中心將耗資約10億歐元。目標是將在中國的開發時間縮短30%左右，並更好地滿足客戶的口味。為此，本地供應商應儘早參與開發。按計畫，這一擁有2000多名員工的開發中心將於2024年初啟動。

這家歐洲最大的汽車生產商在其最重要的市場中國面臨越來越大的壓力，因為客戶正以越來越快的速度從內燃機汽車轉向電動汽車。但大眾尚未在未來的細分市場中佔據重要角色。

根據最新數據，大眾品牌在第一季度首次將市場領軍地位輸給了中國競爭對手比亞迪。大眾希望到2026年推出十款新電動汽車車型來應對這一挑戰。

大眾汽車和整個德國汽車業在中國的處境變得有所艱難。中國售出的汽車中，約有1/4已經是電動汽車。而德國品牌迄今為止在中國電動汽車市場中幾乎沒有重要作用。本土品牌在該市場佔據主導地位。大眾汽車已將其新款ID.7的全球首發時間安排在展會前一天晚上。大眾對中國的新型電動轎車寄予厚望。

德國另一品牌梅賽德斯周一晚上在上海首次展示了其豪華品牌邁巴赫的全電動版本。

德國寶馬汽車集團認為自己在中國市場上有良好的定位。首席執行官Oliver Zipse周二在上海國際車展上表示，該公司對自己的定位非常滿意，並對業務持樂觀態度。在競爭激烈的電動汽車市場上，寶馬的表現比所有其他德國高端競爭對手都好。在第一季度，其電動汽車在中國的銷量就增加了兩倍，達到約19800輛。該集團在高端電動車領域擁有約10%的市場份額。

但寶馬在電動汽車領域並不佔據領先地位。特斯拉和中國品牌Nio都領先於德國人。

Zipse拒絕了關於與中國市場脫鉤的討論。他說，公司希望減少風險，不把所有雞蛋放在一個籃子里。“這是我們正在做的事情。”他提到了寶馬在美國市場和歐洲的強大影響力。

德國汽車行業專家杜登霍夫認為，德國人面臨重大挑戰。僅在三月份，中國的純內燃機汽車銷量就下降了約1%，而純電動汽車和插電式混合動力汽車的銷量則上升了1/4以上。特斯拉和中國人在價格和成本競爭中領先，這給德國人帶來了問題。為此，西方汽車製造商將不得不重新調整電動汽車的生產流程。他說：“如果你不想失去客戶，就必須對電動汽車做出重大的價格和利潤讓步。”